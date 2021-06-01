DANDOLO VIDEO-FLASH! – LA RAI FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI: NELLA SEDE DI VIA TEULADA OGGI È COMINCIATO A PIOVERE ADDIRITTURA DAGLI ASCENSORI - ECCO IL FILMATO DELL’ACQUA CHE GRONDA, CON TUTTI I RISCHI DEL CASO (NON SOLO CORTOCIRCUITI, MA ANCHE DANNI STRUTTURALI CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI…)

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NELLA SEDE RAI DI VIA TEULADA PIOVE DAGLI ASCENSORI

 

 

 

 

 

 

 

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IL DIVANO DEI GIUSTI - MI PIACEREBBE RIVEDERE L’ORMAI LONTANO SANDRELLI-XMOVIE “UNA DONNA ALLO SPECCHIO” DI PAOLO QUAREGNA – SU TUTTO, TRIONFANO I DIALOGHI BIRICHINI DI BARBARA ALBERTI: “COME LO CHIAMI QUESTO?” CHIEDE IL MACHO MERIDIONALE MARZIO C. HONORATO ALLA SANDRELLI INDICANDO IL SUO COSO. “E QUESTA?” FA LEI INDICANDO LA COSA. POI LUI LA SODOMIZZA IN BAGNO, DAVANTI ALLO SPECCHIO (PER DARE UN SENSO AL TITOLO) AFFERRANDO CON ENTRAMBE LE MANI I POMELLI DELL’ACQUA, MENTRE LEI SI ATTACCA AL CANNELLONE CENTRALE SCATENANDO I SUOI FANS, CHE ORMAI AVRANNO UN’ETÀ - VIDEO

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SONDRIO O SON DESTO? - SI STA PER REALIZZARE IL SOGNO DI CIMBRI DI CREARE UN GRANDE POLO BANCARIO, MA SARÀ IL TERZO O IL SECONDO? LA MOSSA DI UNIPOL SULLA POPOLARE DI SONDRIO RIDUCE LE CHANCE DI UNIRE BPER E BANCO BPM, ALZANDO IL PREZZO DELLA SECONDA COME POSSIBILE PREDA DI UNICREDIT. IN PROSPETTIVA PERÒ BPER-SONDRIO POTREBBE PROPORRE UNA FUSIONE ALLA PARI A CASTAGNA. IN TAL CASO, AVREBBE IL 12-13% DEL MERCATO ITALIANO, SOPRA UNICREDIT. SEMPRE CHE NEL FRATTEMPO ORCEL NON FACCIA LA PRIMA MOSSA...

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