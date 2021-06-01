NELLA SEDE RAI DI VIA TEULADA PIOVE DAGLI ASCENSORI
DANDOLO VIDEO-FLASH! – LA RAI FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI: NELLA SEDE DI VIA TEULADA OGGI È COMINCIATO A PIOVERE ADDIRITTURA DAGLI ASCENSORI - ECCO IL FILMATO DELL’ACQUA CHE GRONDA, CON TUTTI I RISCHI DEL CASO (NON SOLO CORTOCIRCUITI, MA ANCHE DANNI STRUTTURALI CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI…)-
IL DIVANO DEI GIUSTI - MI PIACEREBBE RIVEDERE L’ORMAI LONTANO SANDRELLI-XMOVIE “UNA DONNA ALLO SPECCHIO” DI PAOLO QUAREGNA – SU TUTTO, TRIONFANO I DIALOGHI BIRICHINI DI BARBARA ALBERTI: “COME LO CHIAMI QUESTO?” CHIEDE IL MACHO MERIDIONALE MARZIO C. HONORATO ALLA SANDRELLI INDICANDO IL SUO COSO. “E QUESTA?” FA LEI INDICANDO LA COSA. POI LUI LA SODOMIZZA IN BAGNO, DAVANTI ALLO SPECCHIO (PER DARE UN SENSO AL TITOLO) AFFERRANDO CON ENTRAMBE LE MANI I POMELLI DELL’ACQUA, MENTRE LEI SI ATTACCA AL CANNELLONE CENTRALE SCATENANDO I SUOI FANS, CHE ORMAI AVRANNO UN’ETÀ - VIDEO
“DRAGHI HA SBAGLIATO A PRONUNCIARE IL MIO COGNOME IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, IO L’HO RIPRESO E...” - IL MINISTRO PER LA DISABILITÀ, LA LEGHISTA ERIKA STEFANI, A “UN GIORNO DA PECORA”: “LO SBAGLIANO UN PO’ TUTTI, È SUCCESSO ANCHE A LUI. PER FORTUNA HA SORRISO E BASTA…” - “PREFERISCO ESSERE CHIAMATA MINISTRO, PERCHÉ MINISTRA FA TANTO… MINESTRA” - E POI SI È DILETTATA A CANTARE “UOMINI SOLI” DEI POOH - VIDEO
SONDRIO O SON DESTO? - SI STA PER REALIZZARE IL SOGNO DI CIMBRI DI CREARE UN GRANDE POLO BANCARIO, MA SARÀ IL TERZO O IL SECONDO? LA MOSSA DI UNIPOL SULLA POPOLARE DI SONDRIO RIDUCE LE CHANCE DI UNIRE BPER E BANCO BPM, ALZANDO IL PREZZO DELLA SECONDA COME POSSIBILE PREDA DI UNICREDIT. IN PROSPETTIVA PERÒ BPER-SONDRIO POTREBBE PROPORRE UNA FUSIONE ALLA PARI A CASTAGNA. IN TAL CASO, AVREBBE IL 12-13% DEL MERCATO ITALIANO, SOPRA UNICREDIT. SEMPRE CHE NEL FRATTEMPO ORCEL NON FACCIA LA PRIMA MOSSA...
EURO-FOCOLAIO! - DOPO IL CASO DELLO SPAGNOLO SERGIO BUSQUETS, CI SONO DUE POSITIVI ANCHE NELLA NAZIONALE SVEDESE: SONO DEJAN KULUSEVSKI E MATTIAS SVANBERG - LE DUE SQUADRE DOVREBBERO ESORDIRE UNA CONTRO L’ALTRA LUNEDÌ PROSSIMO NEL GRUPPO E, MA ORA CHE SI FA? LE AUTORITÀ SPAGNOLE HANNO DECISO DI VACCINARE DOMANI TUTTO IL GRUPPO, E SI RIMPALLANO LE RESPONSABILITÀ PER NON AVERCI PENSATO PRIMA…
CAFONALINO DELL’ORGOGLIO TOSCANO - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA EUGENIO GIANI PREMIA CON IL “PEGASO D’ORO” ANDREA CECCHERINI, FONDATORE E PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI: “E’ UN AMBASCIATORE STRAORDINARIO DELLA NOSTRA REGIONE. HA CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE” - ALLA CERIMONIA ANCHE IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, E IL PRESIDENTE DELLA FIEG, ANDREA RIFFESER MONTI
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...
IL CORTOCIRCUITO DEGLI STATI UNITI: CREANO I VACCINI E SONO PIENI DI NO VAX - NONOSTANTE GLI USA SIANO AL PRIMO POSTO PER DISPONIBILTA’ DI VACCINI, SEMPRE PIU’ PERSONE SI RIFIUTANO DI FARSI INOCULARE: SONO PASSATI DALLE 3,4 MILIONI DI DOSI GIORNALIERE A MENO DI UN MILIONE - L’ITALIA STA PER SUPERARE GLI STATI UNITI PER IL NUMERO DI VACCINAZIONI GIORNALIERE...