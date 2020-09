FINCHE C’E’ FEDE, C’E’ SPERANZA: “BERLUSCONI? VOLEVO RAGGIUNGERLO MA SONO AI DOMICILIARI. IL COVID? NON PENSO PROPRIO CHE ABBIA FATTO FESTE. NON SO SE SIA STATO BRIATORE A CONTAGIARLO, NON SONO NEMMENO COSÌ AMICI. I FIGLI? IMPROBABILE. GLI VOGLIONO COSÌ BENE CHE SARANNO STATI ATTENTI"- "SONO STATO LICENZIATO DA MEDIASET SENZA MOTIVO E LIQUIDAZIONE. TRA ME E SILVIO SI SONO MESSI I GELOSI – UNA VOLTA MI DISSE: "È COME SE CI CONOSCESSIMO FIN DA RAGAZZI". IL MIO SOGNO È CHE…”

Francesco Rigatelli per la Stampa

Emilio Fede, 89 anni, ex direttore del Tg4, anche dagli arresti domiciliari per favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby non rinuncia a solidarizzare con l' amico ed ex editore Silvio Berlusconi. «È il quotidiano La Stampa? Qui è il quotidiano Va e viene... sto scendendo dal treno, vado a Milano 2».

Quando l' ha sentito l' ultima volta?

«Lui era ancora in Francia. Mi ha detto che non era più a casa di Marina e aveva affittato una proprietà con la piscina per stare più comodo. Mi ha anche proposto di raggiungerlo. Alla nostra età, lui un anziano e io un vecchio, ci ho pensato, ma poi gli ho detto: tu hai ancora problemi giudiziari aperti, io sono ai domiciliari, ma dove andiamo?».

E poi Berlusconi ha preso il coronavirus. Com' è successo?

«Non penso proprio che abbia fatto feste o cose del genere. Il professor Zangrillo lo ha certamente sconsigliato».

Gliel' ha attaccato Briatore?

«Impossibile saperlo. Con lui eravamo amici, ma da quando ho avuto problemi giudiziari non l' ho più sentito. Non so neanche se con Berlusconi siano tanto amici».

Un' altra ipotesi è che possa essere stata la figlia Barbara a contagiarlo, che ne dice?

«Improbabile, i figli gli vogliono così bene che saranno stati sicuramente attenti».

Lei ha paura del coronavirus?

«Sì, infatti non esco mai di casa. Certo, sono ai domiciliari....».

A Napoli o a Milano?

«Vivo a Milano 2, ma ogni tanto posso andare a trovare mia moglie a Napoli. Di recente mi hanno arrestato perché ero evaso, ma l' avviso dello spostamento era solo arrivato in ritardo».

E ora sanno che è a Milano?

«Speriamo, anche perché tra poco dovrei passare ai servizi sociali. Sto sempre nell' appartamento che mi diede Berlusconi a Milano 2».

Gli paga l' affitto?

«Sono stato licenziato da Mediaset senza motivo e liquidazione, così da due trimestri ho smesso, anche se con lui non parlo di questi dettagli. Tra di noi si sono messi i gelosi».

L' amicizia è rovinata?

«Rompono tutti con questa domanda, ma il nostro rapporto non finirà mai. Per questo ogni tanto ci sentiamo ancora».

Qual è l' episodio che descrive meglio il vostro rapporto?

«Sembrerà banale, ma tornavamo dalla Sardegna col suo aereo. Era brutto tempo e lui, anche se non lo ammette, ha paura di volare. Mi chiedeva di guardare dal finestrino al posto suo per non guardare fuori. A un certo punto mi ha preso la mano e mi ha detto: "È come se ci conoscessimo fin da ragazzi". Il mio sogno, oltre alla buona salute di mia moglie Diana, è che me lo ripeta».

