FLASH! - ALLE 18 LIVE INSTAGRAM (@TEATROLAFENICE) IL REGISTA DAMIANO MICHIELETTO INTERVISTERA' DAGO SU UN TEMA MOLTO ''CALDO": EROS E OPERA LIRICA, DALLO SCAMBISMO DI "COSI' FAN TUTTE" DI MOZART ALLA "TRAVIATA" DI VERDI...-
FLASH! - ALLE 18 LIVE INSTAGRAM (@TEATROLAFENICE) IL REGISTA DAMIANO MICHIELETTO INTERVISTERA' DAGO SU UN TEMA MOLTO ''CALDO": EROS E OPERA LIRICA, DALLO SCAMBISMO DI "COSI' FAN TUTTE" DI MOZART ALLA "TRAVIATA" DI VERDI...-
“VIVIAMO COME IN UN FILM DI FANTASCIENZA. I CONTAGI DIMINUISCONO MA SARA’ ANCORA LUNGA…” - PIERO ANGELA RACCONTA LA SUA QUARANTENA: "MI RIMETTO AL PIANOFORTE E PREPARO UN DISCO JAZZ. A CHI HA LA MIA ETÀ DICO DI APPROFITTARNE PER SCRIVERE LE LORO MEMORIE - ANCHE GLI ESPERTI DI VIRUS E EPIDEMIE NON HANNO CAPITO DA SUBITO LA GRAVITÀ E LA VELOCITÀ DEL CONTAGIO. IL GOVERNO? HA PRESO DECISIONI GIUSTE..."
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
FACCIAMO LE COSE SUL SIERO – GLI ESAMI DEL SANGUE PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI NON SOSTITUISCONO I TAMPONI. SERVONO A STABILIRE SE UNA PERSONA È VENUTA IN CONTATTO CON L’INFEZIONE IN UN PASSATO PIÙ O MENO RECENTE – NON È CHIARO SE QUEGLI ANTICOPRI SIANO O MENO NEUTRALIZZANTI. CIOÈ SE GARANTISCONO IMMUNITÀ…