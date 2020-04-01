FLASH! - ALLE 18 LIVE INSTAGRAM (@TEATROLAFENICE) IL REGISTA DAMIANO MICHIELETTO INTERVISTERA' DAGO SU UN TEMA MOLTO ''CALDO": EROS E OPERA LIRICA, DALLO SCAMBISMO DI "COSI' FAN TUTTE" DI MOZART ALLA "TRAVIATA" DI VERDI...

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