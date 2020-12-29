FLASH! UN'INFERMIERA SPAGNOLA È RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS 24 ORE DOPO AVER RICEVUTO LA PRIMA DOSE DEL VACCINO DI PFIZER/BIONTECH. LO RIPORTA EL PAIS…-
FLASH! UN'INFERMIERA SPAGNOLA È RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS 24 ORE DOPO AVER RICEVUTO LA PRIMA DOSE DEL VACCINO DI PFIZER/BIONTECH. LO RIPORTA EL PAIS…-
OBAMA, SCANSATEVE! – VA IN ONDA SU SPOTIFY “ARCHEWELL AUDIO”, IL PRIMO PODCAST DI HARRY E MEGHAN: I DUE AFFARISTI CON LA CORONA AVREBBERO INCASSATO 30 MILIONI DI STERLINE DAL COLOSSO DELLO STREAMING PER CHIACCHERARE DEL PIÙ E DEL MENO TRA DI LORO E CON GLI AMICI. NELLA PRIMA PUNTATA È STATO PRESENTATO IL FIGLIO ARCHIE, CHE AL TERMINE DELL’EPISODIO HA AUGURATO “BUON ANNO” A TUTTI… – VIDEO
L’IPOTESI È SUL TAVOLO DI CONTE. PER RISOLVERE LA QUESTIONE DEI SERVIZI SENZA PERDERE LA FACCIA, REVOCA E SOSTITUISCE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MARIO TURCO COL FIDO GENNARO VECCHIONE CON LA DELEGA ALL’INTELLIGENCE. A CAPO DEL DIS VA LA BELLONI E SEGRETARIO DELLA FARNESINA DIVENTA IL DIPLOMATICO DI CONTE, BENASSI - PURTROPPO (PER CONTE) DI MAIO NON ACCETTERÀ MAI BENASSI. SECONDO, IMPORTANTISSIMO PUNTO: SE ZINGA È CONTRARIO ALLA NOMINA DI VECCHIONE, RENZI ALZA IL TIRO E PUNTA AL BERSAGLIO GROSSO: CANCELLARE CONTE DALLA SCENA POLITICA. TANTO SA BENISSIMO CHE NON SI ANDRÀ MAI AL VOTO ANTICIPATO CON MATTARELLA AL QUIRINALE: VINCEREBBE IL CENTRODESTRA. RIUSCIRÀ IL “PREMIER PER CAOS” A SBROGLIARE LA MATASSA DELLA CRISI?
TURISTI SPARITI NON PER CASO - IL CORONAVIRUS HA STERMINATO LE PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI IN ITALIA, IN CALO DI OLTRE IL 50% NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2020 - IL SETTORE VENIVA DA ANNI DI CRESCITA, COL RECORD DI FLUSSI DEL 2019 - POI LA STANGATA DELL’EMERGENZA SANITARIA: DOMANDA QUASI AZZERATA DURANTE IL LOCKDOWN E STRANIERI PRATICAMENTE VOLATILIZZATI (-93,1%)...
CI SIAMO GIOCATI PURE ZANIOLO - IL GOLDEN BOY GIALLOROSSO SCAPOCCIA PER MADALINA GHENEA E SUI SOCIAL UFFICIALIZZA LA LORO LOVE STORY: “TI POSSO BACIARE TUTTO IL TEMPO? 25 ORE SU 24. TE CHE DICI?” – "I DUE INCIDENTI? E’ STATO PEGGIO IL SECONDO. HO PIANTO PER UNA SETTIMANA. IL CAMBIO DEL CHIRURGO? MARIANI AVEVA FATTO UN LAVORO PERFETTO, MA... – TORNERO’ AD APRILE. IN TEMPO PER GLI EUROPEI" - E SUL FUTURO ALLA ROMA DICE…
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
COS’È SUCCESSO ALL’INFERMIERA SPAGNOLA? – SI È POSITIVIZZATA 24 ORE DOPO IL VACCINO. IL CHE VUOL DIRE CHE SI È CONTAGIATA 1-2 GIORNI PRIMA E CHE ERA GIÀ INFETTA QUANDO SI È VACCINATA. INOLTRE LA PROTEZIONE NEI PRIMI 7 GIORNI DALL’INOCULO DELLA PRIMA DOSE È NULLA. È COMPLETA SOLO DOPO…