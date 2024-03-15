la sparko box di shigeichi negishi la sparko box di shigeichi negishi karaoke cinese 4 karaoke cinese 3 karaoke cinese 5
FLASH - ADDIO AL GENIO CHE HA DATO TRE MINUTI DI CELEBRITÀ CANTERINA AL MONDO: E' MORTO A 100 ANNI SHIGEICHI NEGISHI, L'INVENTORE DEL KARAOKE - ERA IL 1967 QUANDO L'INGEGNERE GIAPPONESE CREO' IL PRIMO PROTOTIPO DELLA "SPARKO BOX" - NONOSTANTE SIA ACCREDITATO COME IL "PADRE" DEL KARAOKE, NEGISHI NON BREVETTO' MAI LA SUA INVENZIONE…-
la sparko box di shigeichi negishi la sparko box di shigeichi negishi karaoke cinese 4 karaoke cinese 3 karaoke cinese 5
DAGOREPORT – IL DILEMMA DELLA MELONA: DOPO L’UMILIAZIONE ABRUZZESE, CHE CE FAMO CON 'STO SALVINI? JE DAMO 'NA SPALLATA? - "IO SO' GIORGIA" SAREBBE PER LIQUIDARE IL ROMPICOJONI LEGHISTA UNA VOLTA PER TUTTE, MA LA SUA “FIAMMA TRAGICA” NICCHIA E PUNTA SUL LOGORAMENTO INTERNO, ATTIRANDO E FAVORENDO I FEDELISSIMI DEL CAPITONE – NOMINE: LA DUCETTA VUOLE RINVIARLE A DOPO LE EUROPEE, SALVINI HA FRETTA E GIORGETTI TENTENNA – ANCHE IN EUROPA LA MELONA HA UN PROBLEMA DI ALLEANZE: ORBAN E ZEMMOUR SONO LA ZAVORRA PIÙ INGOMBRANTE PER I SUOI SOGNI DI GLORIA IN UE. CHE FARE? RESTARE CON 'STI FASCISTONI È UN SUICIDIO MA SFANCULARLI VUOL DIRE PERDERE LA FACCIA...…
FLASH! - SI ADDENSANO NUVOLE SULLA ATTESISSIMA NOMINA DEL SUCCESSORE DI MARIO PARENTE ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO DI INTELLIGENCE INTERNO (AISI) - A QUANTO SI SUSSURRA, A PALAZZO CHIGI NON C'E' UNANIMITA' SUL NOME DEL CANDIDATO FAVORITO GIUSEPPE DELDEO (PER ORA)...
“ANIMA” MIA, TORNA A CASA TUA - IL 28 MARZO I SOCI DI ANIMA HOLDING, TERZO GESTORE DEL RISPARMIO ITALIANO CHE AMMINISTRA 190 MILIARDI, VOTERANNO DUE BOMBASTICHE MODIFICHE STATUTARIE: LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE CON DEI “MEZZI ELETTRONICI” (NON IDENTIFICATI) E SENZA INDICARE IL LUOGO FISICO DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE. NONCHÉ LA POSSIBILITÀ DI RITENERE “INDIPENDENTE” LA PRESIDENTE PATRIZIA GRIECO - SE PASSASSERO, PRESTO TUTTE LE PARTECIPATE SI SENTIRANNO AUTORIZZATE A PRENDERE A SCHIAFFI IL MERCATO ESCLUDENDOLO DALLE ASSEMBLEE E ABBASSANDO I REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI VERTICI…
MILANO FLASH! - ORE 15: MENTRE I PAPARAZZI ARRANCAVANO DIETRO AL CANTANTE AL BANO, A DISTANZA DI POCHI METRI, IN PIAZZA SAN BABILA, "BUCAVANO" CHIARA FERRAGNI. L’INFLUENCER È SCESA DA UN SUV NERO ÈD È ENTRATA NELLO STUDIO DEL SUO AVVOCATO, SPECIALIZZATO IN PROCESSI PER REATI FALLIMENTARI, SOCIETARI E FISCALI, GIUSEPPE IANNACCONE…
DAGOREPORT – AVVISATE I PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA, CHE A MONTECITORIO HANNO ACCOLTO TRA GLI APPLAUSI GIANFRANCO FINI, DI CORRERE UN GROSSO PERICOLO: LA DUCETTA NON VUOL VEDERE NEMMENO DIPINTO IL FONDATORE DI ALLEANZA NAZIONALE, COLUI CHE LA SVEZZO' POLITICAMENTE FINO A FARLA MINISTRO DELL'ULTIMO GOVERNO BERLUSCONI - L’INSOFFERENZA RISALE ALL’APRILE 2023, QUANDO FINI, OSPITE DI LUCIA ANNUNZIATA, INVITÒ LA NOVELLA PREMIER A DICHIARARSI "ANTIFASCISTA" - NON L'AVESSE MAI FATTO! LA MELONA CON GLI OTOLITI SOTTOSOPRA DECISE DI SCOMUNICARE IL SUO EX MENTORE, DICHIARANDOLO “PERSONA NON GRADITA” AL POPOLO DEI POST-CAMERATI...