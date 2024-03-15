FLASH - ADDIO AL GENIO CHE HA DATO TRE MINUTI DI CELEBRITÀ CANTERINA AL MONDO: E' MORTO A 100 ANNI SHIGEICHI NEGISHI, L'INVENTORE DEL KARAOKE - ERA IL 1967 QUANDO L'INGEGNERE GIAPPONESE CREO' IL PRIMO PROTOTIPO DELLA "SPARKO BOX" - NONOSTANTE SIA ACCREDITATO COME IL "PADRE" DEL KARAOKE, NEGISHI NON BREVETTO' MAI LA SUA INVENZIONE…

-

Condividi questo articolo


shigeichi negishi shigeichi negishi

 

 

la sparko box di shigeichi negishi la sparko box di shigeichi negishi la sparko box di shigeichi negishi la sparko box di shigeichi negishi karaoke cinese 4 karaoke cinese 4 karaoke cinese 3 karaoke cinese 3 karaoke cinese 5 karaoke cinese 5

 

 

Condividi questo articolo

ultimi Dagoreport

DAGOREPORT – IL DILEMMA DELLA MELONA: DOPO L’UMILIAZIONE ABRUZZESE, CHE CE FAMO CON 'STO SALVINI? JE DAMO 'NA SPALLATA? - "IO SO' GIORGIA" SAREBBE PER LIQUIDARE IL ROMPICOJONI LEGHISTA UNA VOLTA PER TUTTE, MA LA SUA “FIAMMA TRAGICA” NICCHIA E PUNTA SUL LOGORAMENTO INTERNO, ATTIRANDO E FAVORENDO I FEDELISSIMI DEL CAPITONE – NOMINE: LA DUCETTA VUOLE RINVIARLE A DOPO LE EUROPEE, SALVINI HA FRETTA E GIORGETTI TENTENNA – ANCHE IN EUROPA LA MELONA HA UN PROBLEMA DI ALLEANZE: ORBAN E ZEMMOUR SONO LA ZAVORRA PIÙ INGOMBRANTE PER I SUOI SOGNI DI GLORIA IN UE. CHE FARE? RESTARE CON 'STI FASCISTONI È UN SUICIDIO MA SFANCULARLI VUOL DIRE PERDERE LA FACCIA...…

“ANIMA” MIA, TORNA A CASA TUA - IL 28 MARZO I SOCI DI ANIMA HOLDING, TERZO GESTORE DEL RISPARMIO ITALIANO CHE AMMINISTRA 190 MILIARDI, VOTERANNO DUE BOMBASTICHE MODIFICHE STATUTARIE: LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE CON DEI “MEZZI ELETTRONICI” (NON IDENTIFICATI) E SENZA INDICARE IL LUOGO FISICO DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE. NONCHÉ LA POSSIBILITÀ DI RITENERE “INDIPENDENTE” LA PRESIDENTE PATRIZIA GRIECO - SE PASSASSERO, PRESTO TUTTE LE PARTECIPATE SI SENTIRANNO AUTORIZZATE A PRENDERE A SCHIAFFI IL MERCATO ESCLUDENDOLO DALLE ASSEMBLEE E ABBASSANDO I REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI VERTICI…

DAGOREPORT – AVVISATE I PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA, CHE A MONTECITORIO HANNO ACCOLTO TRA GLI APPLAUSI GIANFRANCO FINI, DI CORRERE UN GROSSO PERICOLO: LA DUCETTA NON VUOL VEDERE NEMMENO DIPINTO IL FONDATORE DI ALLEANZA NAZIONALE, COLUI CHE LA SVEZZO' POLITICAMENTE FINO A FARLA MINISTRO DELL'ULTIMO GOVERNO BERLUSCONI - L’INSOFFERENZA RISALE ALL’APRILE 2023, QUANDO FINI, OSPITE DI LUCIA ANNUNZIATA, INVITÒ LA NOVELLA PREMIER A DICHIARARSI "ANTIFASCISTA" - NON L'AVESSE MAI FATTO! LA MELONA CON GLI OTOLITI SOTTOSOPRA DECISE DI SCOMUNICARE IL SUO EX MENTORE, DICHIARANDOLO “PERSONA NON GRADITA” AL POPOLO DEI POST-CAMERATI...