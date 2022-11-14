francesco totti con i figli christian e isabel 1 christian e francesco totti 26 agosto 2017 Christian Totti
FLASH! - BAU BAU, L'AFFARE TOTTI S'INGROSSA MA NON ABBAIA! NON SOLO ROLEX E BORSETTE, ORA PARE CHE SIA SCOMPARSO ANCHE IL CAGNOLINO CHE NOEMI AVEVA REGALATO A SUO TEMPO AL PRIMOGENITO DI ILARY E TOTTI, CHRISTIAN. DOVE E' FINITO? AH, SAPERLO...-
francesco totti con i figli christian e isabel 1 christian e francesco totti 26 agosto 2017 Christian Totti
ALTRO CHE RITIRATA! L'ORSINI SBERTUCCIATO LANCIA MISSILI CONTRO CONCITA – DOPO IL RITIRO DEI RUSSI DA KHERSON LA DE GREGORIO ATTACCA: “ALLORA NON ERA VERO QUEL CHE DICEVA IL SUPERESPERTO CONTESO DA TUTTI I PROGRAMMI TV, IL PERFETTAMENTE SICURO PROFESSOR ORSINI” – LUI, SU FACEBOOK, REPLICA: “LA RAGIONE PER CUI MOLTI SEGUONO CIÒ CHE DICO SULLA GUERRA, MENTRE NESSUNO ASCOLTA LEI, È PERCHÉ HANNO CAPITO CHE LOTTO CONTRO TUTTI I TIPI DI PROPAGANDA, COMPRESA LA SUA” – E ANCHE TRAVAGLIO SCENDE IN CAMPO IN DIFESA DEL SUO BIONDISSIMO COLLABORATORE…
FIATO ALLE TROMBETTE! SALVINI HA APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE REGIONALI IN LOMBARDIA - ANCHE SE SONO CAMBIATI GLI EQUILIBRI, AVANTI TUTTA E INAUGURARE. È QUELLO CHE È AVVENUTO OGGI DURANTE IL TAGLIO DEL NASTRO DELLA TANGENZIALE NORD DI MILANO. NON POTEVANO MANCARE ALLA GHIOTTISSIMA OCCASIONE FONTANA E LA RUSSA. IL CAPO DELLE INFRASTRUTTURE HA COLTO L'OCCASIONE PER TUONARE RIPETUTAMENTE CONTRO ANAS E RFI. MA IN SCADENZA L’ANAS NON C’E’…
SPERAVATE DI TORNARE A EVADERE IL CANONE RAI? NIENTE DA FARE – IL MINISTERO DELL'ECONOMIA HA CHIARITO IN UNA NOTA CHE LA TASSA PIU’ ODIATA DAGLI ITALIANI RIMARRA’ NELLA BOLLETTA ELETTRICA ANCHE NEL 2023 – SU INDICAZIONE DI BRUXELLES, IL GOVERNO DRAGHI AVEVA DECISO DI APPLICARE GIÀ DAL PROSSIMO ANNO UN SISTEMA DIVERSO DI RISCOSSIONE. INVECE ORA…
NO SEX, NO TOTTI! - “ILARY NON PROVAVA PIÙ NIENTE, ERA ABBASTANZA EVIDENTE. NON SO COME SIANO DURATI 20 ANNI” – NEI GIORNI DEL PROCESSO ALEX NUCCETELLI, AMICO DI TOTTI, METTE IL DITO NELLA PIAGA - IL MOTIVO DEL TRADIMENTO? L'ASTINENZA A LETTO: “FRANCESCO MI DICEVA CHE ILARY TORNAVA DA MILANO E DICEVA SEMPRE DI AVERE MAL DI TESTA. SE TU RIENTRI A CASA E TUA MOGLIE HA SEMPRE UN DIAVOLO PER CAPELLO, PER ANNI, CONSIDERO LECITO PENSARE DI RIFARSI UNA VITA DA UN’ALTRA PARTE...”
NAINGGOLAN, UNA CARRIERA IN FUMO - L'AVVENTURA ALL'ANVERSA DEL CENTROCAMPISTA BELGA ARRIVA AL CAPOLINEA: IL CLUB L'HA SCARICATO DOPO LA SOSPENSIONE PER ESSERE STATO BECCATO A FUMARE IN PANCHINA - PER L'EX CAGLIARI, ROMA E INTER È STATO UN RITORNO IN PATRIA PIENO DI PROBLEMI: PRIMA DELLA SOSPENSIONE DAL CLUB ERA STATO ARRESTATO PERCHÉ TROVATO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO CON LA PATENTE SCADUTA - QUALE SARÀ LA SUA PROSSIMA TAPPA?
LA DONNA CHE HA CENTRATO L'OBIETTIVO – IN MOSTRA L’OPERA DELLA DIVINA FOTOGRAFA CRISTINA GHERGO. UN TUFFO IN UNA ROMA FORMIDABILE E PERDUTA TRA RITRATTI DI CARMELO BENE, GRACE JONES, BONITO OLIVA, EVA ROBIN'S, VILLAGGIO, MORAVIA, VOLONTÈ, KOUNELLIS, CEROLI, SGARBI E DAGO… – GRAN FOLLA AL VERNISSAGE: SABRINA COLLE, GIANCARLO DOTTO, ISABELLA RAUTI COL FIGLIO MANFREDI, ANNA COLIVA, SARTOGO, SERGIO VALENTE…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
DONNE, SE SOFFRITE PER LA CELLULITE PRENDETEVELA CON I FRANCESI, L’HANNO "INVENTATA" LORO – NEL ‘600 E ‘700 QUELLO CHE OGGI VIENE CONSIDERATO UN INESTETISMO ERA VALORIZZATO E MESSO IN RISALTO NEI QUADRI – DAL 1933, QUANDO PER LA PRIMA VOLTA NE PARLÒ LA RIVISTA “VOTRE BEAUTÉ”, SI INIZIÒ A CONSIDERARLA UN DIFETTO DA CURARE - NEL 1968 NE PARLÒ “VOGUE” E DA LÌ INIZIÒ L’OSSESSIONE…