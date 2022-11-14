FLASH! - BAU BAU, L'AFFARE TOTTI S'INGROSSA MA NON ABBAIA! NON SOLO ROLEX E BORSETTE, ORA PARE CHE SIA SCOMPARSO ANCHE IL CAGNOLINO CHE NOEMI AVEVA REGALATO A SUO TEMPO AL PRIMOGENITO DI ILARY E TOTTI, CHRISTIAN. DOVE E' FINITO? AH, SAPERLO...

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francesco totti con i figli christian e isabel 1 francesco totti con i figli christian e isabel 1 christian e francesco totti 26 agosto 2017 christian e francesco totti 26 agosto 2017 Christian Totti Christian Totti

 

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ALTRO CHE RITIRATA! L'ORSINI SBERTUCCIATO LANCIA MISSILI CONTRO CONCITA – DOPO IL RITIRO DEI RUSSI DA KHERSON LA DE GREGORIO ATTACCA: “ALLORA NON ERA VERO QUEL CHE DICEVA IL SUPERESPERTO CONTESO DA TUTTI I PROGRAMMI TV, IL PERFETTAMENTE SICURO PROFESSOR ORSINI” – LUI, SU FACEBOOK, REPLICA: “LA RAGIONE PER CUI MOLTI SEGUONO CIÒ CHE DICO SULLA GUERRA, MENTRE NESSUNO ASCOLTA LEI, È PERCHÉ HANNO CAPITO CHE LOTTO CONTRO TUTTI I TIPI DI PROPAGANDA, COMPRESA LA SUA” – E ANCHE TRAVAGLIO SCENDE IN CAMPO IN DIFESA DEL SUO BIONDISSIMO COLLABORATORE…

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NO SEX, NO TOTTI! - “ILARY NON PROVAVA PIÙ NIENTE, ERA ABBASTANZA EVIDENTE. NON SO COME SIANO DURATI 20 ANNI” – NEI GIORNI DEL PROCESSO ALEX NUCCETELLI, AMICO DI TOTTI, METTE IL DITO NELLA PIAGA - IL MOTIVO DEL TRADIMENTO? L'ASTINENZA A LETTO: “FRANCESCO MI DICEVA CHE ILARY TORNAVA DA MILANO E DICEVA SEMPRE DI AVERE MAL DI TESTA. SE TU RIENTRI A CASA E TUA MOGLIE HA SEMPRE UN DIAVOLO PER CAPELLO, PER ANNI, CONSIDERO LECITO PENSARE DI RIFARSI UNA VITA DA UN’ALTRA PARTE...

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