FLASH! LE CAPRIOLE DI GIORGIA – NEL 2018 LA MELONI SCRIVEVA: “OCCORRE AVERE L’UMILTÀ DI AFFIDARSI ALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA SU UN TEMA COME I VACCINI: LASCIAMO STABILIRE A CHI HA COMPETENZE QUALI SIANO QUELLI NECESSARI E OBBLIGATORI E QUALI NO” – OGGI RINFACCIA ALLA SCHLEIN LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ CON I LOCKDOWN PER IL COVID: “LA SEGRETARIA DEL PD HA DETTO DI RECENTE CHE IN QUESTO ANNO E MEZZO STAREI CANCELLANDO LA LIBERTÀ DELLE PERSONE, ACCUSA SINGOLARE PER CHI HA VOTATO I PROVVEDIMENTI PER LA CHIUDERE LA GENTE IN CASA NELLA PANDEMIA”-