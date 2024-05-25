FLASH! LE CAPRIOLE DI GIORGIA – NEL 2018 LA MELONI SCRIVEVA: “OCCORRE AVERE L’UMILTÀ DI AFFIDARSI ALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA SU UN TEMA COME I VACCINI: LASCIAMO STABILIRE A CHI HA COMPETENZE QUALI SIANO QUELLI NECESSARI E OBBLIGATORI E QUALI NO” – OGGI RINFACCIA ALLA SCHLEIN LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ CON I LOCKDOWN PER IL COVID: “LA SEGRETARIA DEL PD HA DETTO DI RECENTE CHE IN QUESTO ANNO E MEZZO STAREI CANCELLANDO LA LIBERTÀ DELLE PERSONE, ACCUSA SINGOLARE PER CHI HA VOTATO I PROVVEDIMENTI PER LA CHIUDERE LA GENTE IN CASA NELLA PANDEMIA”

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DAGOREPORT - LA RUOTA DELLA FORTUNA INIZIA A INCEPPARSI PER MARTA FASCINA. CAPITO CHE TAJANI LA CONSIDERA UN DEPUTATO ABUSIVO, LA “VEDOVA” HA CONFIDATO ALL'AMICO MARCELLO DELL’UTRI CHE AL TERMINE DELLA LEGISLATURA NON SI RICANDIDERÀ IN FORZA ITALIA - ‘’MARTA LA MUTA’’, DOPO AVER INNALZATO ALESSANDRO SORTE A COORDINATORE DELLA LOMBARDIA, SE L'E' RITROVATO COINVOLTO (MA NON INDAGATO) NEL CASO TOTI PER I LEGAMI CON DUE DIRIGENTI DI FORZA ITALIA, A LUI FEDELISSIMI, I GEMELLI TESTA, INDAGATI PER MAFIA - C’È POI MEZZA FAMIGLIA BERLUSCONI CHE SOGNA CHE RITORNI PRESTO A FARE I POMODORINI SOTT’OLIO A PORTICI INSIEME AL DI LEI PADRE ORAZIO, UOMO DI FLUIDE VEDUTE CHE AMMINISTRA IL MALLOPPONE DI 100 MILIONI BEN ADDIVANATO NEGLI AGI DOVIZIOSI DI VILLA SAN MARTINO - SI MALIGNA: FINCHÉ C’È MARINA BERLUSCONI CI SARÀ FASCINA. MA LA GENEROSITÀ DELLA PRIMOGENITA, SI SA, NON DURA A LUNGO... (RITRATTONE AL CETRIOLO DI MARTA DA LEGARE)