FLASH - CHISSÀ DI COSA PARLAVANO FITTO FITTO, SOTTO PALAZZO CHIGI, IL FEDELISSIMO DI SALVINI, L’EX DIRETTORE DI RADIO PADANIA E ATTUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI ALESSANDRO MORELLI E IL PRESIDENTE RAI, MARCELLO FOA? AH, SAPERLO…-
FLASH - CHISSÀ DI COSA PARLAVANO FITTO FITTO, SOTTO PALAZZO CHIGI, IL FEDELISSIMO DI SALVINI, L’EX DIRETTORE DI RADIO PADANIA E ATTUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI ALESSANDRO MORELLI E IL PRESIDENTE RAI, MARCELLO FOA? AH, SAPERLO…-
LA RICONOSCETE? IN QUESTA FOTO, SCATTATA NEL 1986, AVEVA SOLO 14 ANNI ED ERA UNA RAGAZZINA SEMPLICE, ACQUA E SAPONE, CON UN'ACCONCIATURA DA “KISS ME LICIA”. CRESCENDO HA SCOPERTO MINIGONNE, SELFIE SEXY E SOPRATTUTTO INSTAGRAM…
VIVA LA FORCA! – È TORNATO LO SCONTRO TRA MAGISTRATI E POLITICA. LE INTEMERATE DI SALVINI E DI MAIO CONTRO LE TOGHE, E SE UNA VOLTA I GIUDICI PASSAVANO PER INQUISITORI E ORA INVECE DEVONO PROTEGGERSI DALL’ACCUSA DI ESSERE “BUONISTI” – L’INTERVISTA DI PASQUALE GRASSO (NEO-PRESIDENTE DELL’ANM) A “LA STAMPA”: “NON POSSO DIRE A UN VICEPREMIER QUALE LINGUAGGIO USARE, MA…”
UN'IRAN DI MULTA - UNICREDIT PAGHERÀ 1,3 MILIARDI AGLI STATI UNITI PER AVER VIOLATO LE SANZIONI SULL'IRAN: FINO AL 2012 (GESTIONE PROFUMO) IL GRUPPO NON HA DICHIARATO I VERSAMENTI DA E VERSO TEHERAN. IL GROSSO DEL PATTEGGIAMENTO RIGUARDA LA CONTROLLATA TEDESCA, LA EX HVB - L'ISTITUTO: ''LE SOMME DOVUTE SONO INTERAMENTE COPERTE DAGLI ACCANTONAMENTI''
MO’ TI SBRANO – UN TURISTA 55ENNE ACCAREZZA UN LEONE IN UN RECINTO IN SUDAFRICA E RISCHIA DI FARSI STACCARE UN BRACCIO: L’UOMO, DOPO QUALCHE CAREZZA, SI ERA ILLUSO DI AVER PRESO CONFIDENZA CON L’ANIMALE CHE, IN REALTÀ, ERA INTERESSATO SOLO ALLA SUA CICCIA - LA SCENA CHOC È STATA RIPRESA DALLA MOGLIE CON IL CELLULARE E POSTATA SUI SOCIAL… (VIDEO)
COSI’ NON BALE! TRA IL GALLESE E IL REAL E’ ROTTURA: IN SPAGNA SI PARLA ADDIRITTURA DI “MOBBING” – BALE GUADAGNA TANTISSIMO, GIOCA POCO E NON PIACE A ZIDANE: CI SAREBBE UN PIANO DA PARTE DEL TECNICO E DELLA DIRIGENZA DELLE 'MERENGUES' PER COSTRINGERE IN QUALCHE MANIERA IL GALLESE A LASCIARE MADRID…
CAFONALINO – TORNA LA SECONDA REPUBBLICA A SANTA MARIA IN AQUIRO: CLEMENTE MASTELLA E CONSORTE SI APPALESANO PER LA PRESENTAZIONE DI “RINASCITE”, IL LIBRO IN CUI L’EX DEPUTATO SANTE PERTICARO RACCONTA L’USCITA DAL COMA – C’ERANO ANGELA BALDASSINI, FRANCESCO STORACE, ADRIANA RUSSO, ARTURO DIACONALE, PATRIZIA TAPPARELLO E…
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
CHE MAL DI TESTA! - LA CEFALEA DIVENTA UNA MALATTIA INVALIDANTE – IL DISEGNO DI LEGGE BIPARTISAN PRESENTATO DA ARIANNA LAZZARINI (LEGA) E GIUDITTA PINI (PD) – MA NON CREDETE DI FARE I FURBETTI: NON BASTERÀ AVERE UN MAL DI TESTA. PER IL RICONOSCIMENTO SERVIRÀ UN ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA DA ALMENO…