Coronavirus: Cina chiude le frontiere agli stranieri
(ANSA-AFP) - PECHINO, 26 MAR - La Cina chiude le frontiere agli stranieri sottoposti a visto, che rappresentano la stragrande maggioranza. Lo riportano i media di stato.
FLASH - LA CINA CHIUDE LE FRONTIERE AGLI STRANIERI SOTTOPOSTI A VISTO (CIOE' LA STRAGRANDE MAGGIORANZA)...-
Coronavirus: Cina chiude le frontiere agli stranieri
(ANSA-AFP) - PECHINO, 26 MAR - La Cina chiude le frontiere agli stranieri sottoposti a visto, che rappresentano la stragrande maggioranza. Lo riportano i media di stato.
BARDAZZI AMARI - ''IL CORONAVIRUS SARÀ IL COLPO DI GRAZIA PER I GIORNALI DI CARTA''. IL CAPO DELLA COMUNICAZIONE ENI (EX ANSA E ''STAMPA'') SUONA IL REQUIEM PER I QUOTIDIANI: ''UNA CONSTATAZIONE CHE FACCIO CON DOLORE. MA TUTTI I NUMERI DICONO CHE…'' - MENTANA: AGGIUNGEREI CHE: NON ESISTE UN UNDER 30 CHE LEGGA I GIORNALI, NON HA SENSO LA CADENZA QUOTIDIANA NÉ LO SPOSTAMENTO FISICO PER ANDARE A COMPRARE QUALCOSA CON LE NOTIZIE DEL GIORNO PRIMA. TV PRIMA E WEB POI HANNO RASO AL SUOLO L'IDEA CHE LE NOTIZIE SI DEBBANO PAGARE''
AZZ…OLINA: "TORNEREMO A SCUOLA SE CI SARANNO LE CONDIZIONI MA L’ANNO SCOLASTICO E’ VALIDO. MATURITÀ CON SEI COMMISSARI INTERNI" – NELL’AUDIZIONE IN SENATO, PER LA PRIMA VOLTA LA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE IPOTIZZA CHE NON CI SIA UNA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AULA. "LE VIDEOLEZIONI SONO UNA SCELTA OBBLIGATA". VERDUCCI (PD): "BISOGNA ESSERE UMILI E PARLARE CON I SINDACATI"
POVERI, CHIEDERANNO L'AIUTO PUBBLICO PURE LORO? - FACEBOOK E GOOGLE QUEST'ANNO POTREBBERO PEDERE 44 MILIARDI IN RICAVI PUBBLICITARI. NONOSTANTE QUESTI NUMERI, I DUE GIGANTI DOVREBBERO PORTARE A CASA 54 E 33 MILIARDI DI RISULTATO OPERATIVO - APPLE PENSA DI RINVIARE IL LANCIO DELL'IPHONE 12, NORMALMENTE PREVISTO PER SETTEMBRE
SOTTO-MESSI AL CORONAVIRUS – PRIMO CASO NEL BARCELLONA: POSITIVO IL MEDICO DELLA PRIMA SQUADRA, RAMON CANAL - È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE, COSÌ COME UN ALTRO MEDICO DELLA POLISPORTIVA BLAUGRANA, JOSÈ ANTONI GUTIERREZ, CHE SI OCCUPA DEL TEAM DI PALLAMANO. IL BARCELLONA HA SOSPESO OGNI ATTIVITÀ DA UNA SETTIMANA, E I GIOCATORI SI TROVANO TUTTI NELLE RISPETTIVE ABITAZIONI...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
NESSUNO NE PARLA, MA LA SITUAZIONE IN SVIZZERA È DECISAMENTE PREOCCUPANTE: HANNO LA PIÙ ALTA PREVALENZA DI CASI AL MONDO (IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE) - CI SCRIVE UNA LETTRICE: ''NON E' VERO CHE NON ADOTTIAMO MISURE DI CONTENIMENTO, OGGI IL GOVERNO HA ANNUNCIATO CHE TRACCIA ANONIMAMENTE I MOVIMENTI DEI CELLULARI. NON ABBIAMO LO SHUTDOWN TOTALE PERCHE' SIAMO PIU' DISCIPLINATI, MA CI ASPETTIAMO CHE ARRIVI SE...''