FLASH - COME STA JOSEPH RATZINGER? NON MOLLA! - ECCO UNA FOTOGRAFIA DEL PAPA EMERITO, 94 ANNI, SCATTATA IERI NEI GIARDINI VATICANI...-
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COME SPINGERE LA GENTE A COMPRARE PIÙ GIORNALI? PUBBLICANDO NOTIZIE E FACENDO INCHIESTE? MACCHE': COMPRANDO UNA SORTA DI CRUCIVERBA! - IL CELEBERRIMO ''NEW YORK TIMES'', ORGANO DELL'INTELLIGENZA AMERICANA, ANNUNCIA L’ACQUISTO DI “WORDLE”, UN GIOCO CHE HA CATTURATO UN MILIONE DI UTENTI NEL GIRO DI POCHI MESI PER UN MILIONE DI DOLLARI, AL DILETTO SCOPO DI RAGGIUNGERE IL SUO OBIETTIVO DI 10 MILIONI DI ABBONATI ENTRO IL 2025…
CAFONALINO - PAPPANO IN GLORIA DI GIOACCHINO ROSSINI ALL’AUDITORIUM DI ROMA - PERFOMANCE STRAORDINARIA CON BRANI RITENUTI MINORI DEL COMPOSITORE DI PESARO - HANNO APPLAUDITO L'ECCELLENTE PIANISTA BEATRICE RANA, CORRADO AUGIAS AMMOGLIATO, JAS GAWRONSKI, NICOLA E BEATRICE BULGARI, STEFANO E DANIELA TRALDI, DAGO SCORTATO DA DUE "CARABINIERI": LA MOGLIE ANNA E LA CRITICA D'ARTE PAOLA UGOLINI… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...