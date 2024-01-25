FLASH - DICONO CHE PIETRANGELO BUTTAFUOCO ABBIA ATTIVATO I LEGALI PER BLOCCARE LA PUBBLICAZIONE, PREVISTA PER IL 30 GENNAIO, DEL LIBRO “EUROPA RIDESTATI. PER LA SOVRANITÀ DELL’EUROPA” DI CLAUDIO MUTTI (SARA’ EDITO DALLA CASA EDITRICE DELL’EX TERRORISTA NERO, FRANCO FREDA) - COS’HA DI SCOTTANTE IL VOLUME? CONTIENE LA PREFAZIONE SCRITTA PROPRIO DA BUTTAFUOCO: UN DURO AFFONDO CONTRO IL COLONIALISMO AMERICANO E LA DESTRA - IL TESTO FU SCRITTO 10 ANNI FA, MA ALL’EPOCA USCIRONO POCHE COPIE E NESSUNO CI FECE CASO. MA ORA CHE BUTTAFUOCO È PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA…-