FLASH! IL FERETRO DELLA REGINA ELISABETTA HA LASCIATO BUCKINGHAM PALACE ALLA VOLTA DI WESTMINSTER HALL - A SEGUIRE LA BARA, TRAINATA DAI CAVALLI NERI E SULLA QUALE È STATA ADAGIATA LA CORONA, TUTTO IL PARENTAME CHE LE HA DATO NON POCHI DISPIACERI: UN ESERCITO DI VARIE E AVARIATE TRAGEDIE FAMILIARI, UN NIPOTE FUGGIVO E UN FIGLIO MANDRILLONE… VIDEO

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CAFONALINO ALL’OPERA – ILARY BLASI S'È PRESENTATA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CON UNA PICCOLA BORSA GUCCI (CHE EVIDENTEMENTE TOTTI NON ERA RIUSCITO A NASCONDERLE) E ACCANTO UN'AMICA DI NOME NOEMI BO...NOMO – ALLA PRIMA DI “SERATA PRELJOCAJ”, PROTAGONISTI L'AMICA ELEONORA ABBAGNATO E FRIEDEMANN VOGEL, LA CONDUTTRICE NON SI SOTTRAE AI FLASH E SOGGHIGNA DI GUSTO (CHE C'AVRÀ DA RIDE’?) – IN SALA PIÙ COMPOSTE, E UN PO' INFASTIDITE DAL TRAMBUSTO, MADDALENA LETTA CON LA NIPOTE PAOLA, NICOLETTA ODESCALCHI, PAOLA MAINETTI, FEDERICA TITTARELLI CERASI…

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