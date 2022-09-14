FLASH! IL FERETRO DELLA REGINA ELISABETTA HA LASCIATO BUCKINGHAM PALACE ALLA VOLTA DI WESTMINSTER HALL - A SEGUIRE LA BARA, TRAINATA DAI CAVALLI NERI E SULLA QUALE È STATA ADAGIATA LA CORONA, TUTTO IL PARENTAME CHE LE HA DATO NON POCHI DISPIACERI: UN ESERCITO DI VARIE E AVARIATE TRAGEDIE FAMILIARI, UN NIPOTE FUGGIVO E UN FIGLIO MANDRILLONE… VIDEO-
MA CHE LAVORO FA CARLO BONOMI? – PAPA FRANCESCO, RICEVENDO IN UDIENZA I RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, HA TUONATO: “L’IMPRENDITORE STESSO È UN LAVORATORE, NON VIVE DI RENDITA”. SENTITE QUESTE PAROLE, QUALCUNO DEVE AVER PENSATO AL NUMERO 1 DEGLI INDUSTRIALI, CHE DA TEMPO SI ERGE A “MORALIZZATORE” MA CHE UN RUOLO OPERATIVO VERO E PROPRIO NON CE L'HA – SFUMATA LA PRESIDENZA DELLA LEGA CALCIO, FORSE BONOMI SPERA DI DIVENTARE NUMERO UNO DI QUALCHE HOLDING PUBBLICA…
CAFONALINO ALL’OPERA – ILARY BLASI S'È PRESENTATA AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CON UNA PICCOLA BORSA GUCCI (CHE EVIDENTEMENTE TOTTI NON ERA RIUSCITO A NASCONDERLE) E ACCANTO UN'AMICA DI NOME NOEMI BO...NOMO – ALLA PRIMA DI “SERATA PRELJOCAJ”, PROTAGONISTI L'AMICA ELEONORA ABBAGNATO E FRIEDEMANN VOGEL, LA CONDUTTRICE NON SI SOTTRAE AI FLASH E SOGGHIGNA DI GUSTO (CHE C'AVRÀ DA RIDE’?) – IN SALA PIÙ COMPOSTE, E UN PO' INFASTIDITE DAL TRAMBUSTO, MADDALENA LETTA CON LA NIPOTE PAOLA, NICOLETTA ODESCALCHI, PAOLA MAINETTI, FEDERICA TITTARELLI CERASI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
LA CURA CHE TUTTI ASPETTAVAMO: PER COMBATTERE I CALCOLI RENALI BISOGNA SCOPARE! – UN TEAM DI RICERCATORI INDONESIANI HA SCOPERTO CHE FARE SESSO O MASTURBARSI TRE VOLTE A SETTIMANA FUNZIONA E AIUTA A ESPELLERE LE PIETRUZZE – MERITO DELLA CONTRAZIONE E DEL RILASSAMENTO DELLA VESCICA CHE SI VERIFICANO DURANTE L'ORGASMO E L'EIACULAZIONE E CHE AIUTANO A…