FLASH! - PER FESTEGGIARE I 56 ANNI DI MICHELLE, BARACK OBAMA SI TRASFORMA SU INSTAGRAM IN UN BACIO PERUGINA: "IN EVERY SCENE, YOU ARE MY STAR. HAPPY BIRTHDAY, BABY!" (MEJO DI ALBANO & ROMINA DEI VECCHI TEMPI...)

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