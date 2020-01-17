FLASH! - PER FESTEGGIARE I 56 ANNI DI MICHELLE, BARACK OBAMA SI TRASFORMA SU INSTAGRAM IN UN BACIO PERUGINA: "IN EVERY SCENE, YOU ARE MY STAR. HAPPY BIRTHDAY, BABY!" (MEJO DI ALBANO & ROMINA DEI VECCHI TEMPI...)-
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POSTA! - CON LA “FEDERAZIONE DEL BUON SENSO”, RENZI VUOLE RIUNIRE “ITALIA VIVA”, “AZIONE” DI CALENDA E “PIÙ EUROPA” DI EMMA BONINO. UN LAVORO DI PRECISIONE. PER METTERE ASSIEME QUESTI TRE COLOSSI DOVRÀ USARE LE PINZETTE - IN ITALIA LA SOPRAVVIVENZA AI TUMORI È PIÙ ALTA RISPETTO ALLA MEDIA EUROPEA: CI TENGONO IN VITA SOLO PER CONTINUARE A SPREMERCI CON LE TASSE…
IL CANDIDATO LEGHISTA CHE AI COMIZI MANDA IL GEMELLO - NUOVE PUNTE DI GENIALITÀ ITALICA: IN CALABRIA LEO BATTAGLIA MANDA L'IDENTICO FRANCESCO SUL PALCO CON SALVINI. MENTRE LUI CONTINUAVA LA CAMPAGNA ELETTORALE SUL TERRITORIO PER RASTRELLARE CONSENSI IN VISTA DELLE REGIONALI
CHE STANGATA! IL GARANTE PER LA PRIVACY COMMINA UNA MULTA DI 11,5 MLN A 'ENI GAS E LUCE' – TROPPE CHIAMATE PROMOZIONALI INDESIDERATE E ATTIVAZIONE DI CONTRATTI NON RICHIESTI. LE IRREGOLARITA’ HANNO COINVOLTO CIRCA 7200 CONSUMATORI...
MEGLIO DEL PADRE (ALMENO LUI SEGNA) – INDOVINATE DI CHI E’ FIGLIO IL BIMBO CHE HA RUBATO LA PALLA AGLI ARBITRI PRIMA DELLA PARTITA DEL TOTTENHAM ED E’ ANDATO A FARE GOL TRA GLI APPLAUSI DEL PUBBLICO? INDIZIO: IL PADRE HA GIOCATO CON L’INTER…
CAFONALINO – CLIC! L’UNICO VERO REALISTA E’ IL VISIONARIO – DOLCE VITA E NOSTALGIA AL CANOTTIERI ROMA PER L’OMAGGIO A FELLINI: IN MOSTRA SCATTI E IMMAGINI DI SCENA DAI SET DEL REGISTA CHE AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI IL 20 GENNAIO – GRANDI RITORNI: DA ANTONELLINA INTERLENGHI AL DISTURBATORE GABRIELE PAOLINI, ECCO CHI C’ERA
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
PARTO IN RITARDO? NON PARTO PROPRIO – OLTRE AI MOTIVI ECONOMICI, NON SI FANNO PIÙ FIGLI A CAUSA DELLA TOCOFOBIA, IL TIMORE ECCESSIVO E INFONDATO DEL PARTO – LA SINDROME NON SOLO SPIEGHEREBBE LA TENDENZA A RITARDARE LA GRAVIDANZA, MA PORTA ALL’AUMENTO DEI PARTI CESAREI IN TUTTO IL MONDO – IL DISTURBO COLPIREBBE IN FORMA SERIA IL 20 PER CENTO DELLE PRIMIPARE, NEL 6 PER CENTO DEI CASI SPINGENDOLE ALL'ABORTO…