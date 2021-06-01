FLASH - HARRY E MEGHAN ANNUNCIANO LA NASCITA DELLA LORO SECONDOGENITA: LILIBET “LILI” DIANA MOUNTBATTEN-WINDSOR-
FLASH - HARRY E MEGHAN ANNUNCIANO LA NASCITA DELLA LORO SECONDOGENITA: LILIBET “LILI” DIANA MOUNTBATTEN-WINDSOR-
CAFONALINO DELL’ORGOGLIO TOSCANO - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA EUGENIO GIANI PREMIA CON IL “PEGASO D’ORO” ANDREA CECCHERINI, FONDATORE E PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI: “E’ UN AMBASCIATORE STRAORDINARIO DELLA NOSTRA REGIONE. HA CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE” - ALLA CERIMONIA ANCHE IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, E IL PRESIDENTE DELLA FIEG, ANDREA RIFFESER MONTI
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...
COME PROCEDE LA PANDEMIA NEL RESTO DEL MONDO? - IN EUROPA LA CAMPAGNA VACCINALE PROCEDE A GONFIE VELE MA NEL RESTO DEL MONDO SO' DOLORI – NEGLI ULTIMI CINQUE MESI IL CENTRO DELLA PANDEMIA E’ DIVENTATO IL SUDAMERICA, CON L’URUGUAY CHE DETIENE IL RECORD MONDIALE DI CONTAGI GIORNALIERI PER MILIONE DI ABITANTI - PER L’OMS SOLO IL 3% DEI SUDAMERICANI E IL 2% DEGLI AFRICANI SI E’ VACCINATO - IN VIETNAM INDIVIDUATA UNA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS...