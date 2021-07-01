FLASH! - IERI, AL GRAND HOTEL ST. REGIS DI ROMA, L’EX AD DI ENI PAOLO SCARONI È STATO VISTO CONVERSARE FITTO FITTO CON IL FACCENDIERE LUIGI BISIGNANI. COSA SI SARANNO DETTI? AH, SAPERLO…-
FLASH! - IERI, AL GRAND HOTEL ST. REGIS DI ROMA, L’EX AD DI ENI PAOLO SCARONI È STATO VISTO CONVERSARE FITTO FITTO CON IL FACCENDIERE LUIGI BISIGNANI. COSA SI SARANNO DETTI? AH, SAPERLO…-
LET’S TWEET AGAIN! – NEMMENO 24 ORE A “TEMPTATION ISLAND” CHE GIÀ VEDIAMO IL GRANDE CLASSICO DELL’ISOLA DELLE CORNA: LO PSICODRAMMA MASCHILE – A INFIAMMARE I SOCIAL SONO IL 21ENNE TOMMASO, FIDANZATO CON LA 40ENNE VALENTINA: “IL PROBLEMA NON È LA DIFFERENZA D’ETÀ, È CHE VIVI A CASA CON LA SUOCERA” – ELETTRA LAMBORGHINI: “UNO COME TOMMASO LO MANDEREI AL MANICOMIO. AL PRIMO VIDEOCLIP CO LA CHIAPPA DE FORA…” – "MANUELA, MANCO A UNA MERDA PESTATA DIREI CERTE COSE” - VIDEO: STE PRENDE A PUGNI IL POUF
LA RIFORMA DEL FISCO? L’HA GIÀ SCRITTA L’EUROPA! - I TEMI PIÙ DIVISIVI PER LA MAGGIORANZA SONO LA FLAT TAX CHE CHIEDE SALVINI E LA TASSAZIONE DEI PATRIMONI, OSSESSIONE DI ENRICO LETTA. MA TANTO LE VERE LINEE GUIDA LE HA GIÀ SCRITTE LA COMMISSIONE UE NEL 2019: ABBASSARE LE TASSE SUL LAVORO E AUMENTARLE SUI PATRIMONI (SOPRATTUTTO IMMOBILIARI) - LA VERA GRANDE RIFORMA SAREBBE UNA E UNA SOLTANTO: ABBATTERE LA PRESSIONE FISCALE, CHE NEL 2020 È ARRIVATA AL 43%
GUARDA COME DONDOLO (CON PUPO E MICHETTI) – AL PARTY PER I SUOI 83 ANNI, EDOARDO VIANELLO LANCIA IL CANDIDATO SINDACO DEL CAMPIDOGLIO DEL CENTRODESTRA ENRICO MICHETTI (CHE SI PRESENTA CON UN OCCHIO NERO): “ECCO L’UOMO CHE SPERIAMO SALVI ROMA” – CON MUGHINI E BERTINOTTI, ANCHE MAGALLI E PUPO CHE SI È SCATENATO A BALLARE SULLA SEDIA. DARIO SALVATORI HA PORTATO IN DONO A VIANELLO UNO DEI SUO PRIMI 45 GIRI, “UMILMENTE TI CHIEDO PERDONO (“MA VORREI SAPERE DI CHE COSA CHIEDEVI PERDONO!”) - IL VIDEO BY FULVIO ABBATE
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 882 CASI E 21 DECESSI, CON 188.474 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.5% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 51,5 MILIONI, CON PIÙ DI 18,7 MILIONI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (34,68% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - IL PRESIDENTE DI GIMBE CARTABELLOTTA: “SI CONTINUA A RILEVARE UNA PROGRESSIVA DIMINUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TESTING CHE SOTTOSTIMA IL NUMERO DEI NUOVI CASI”