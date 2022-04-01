FLASH! A “REPUBBLICA” SONO ANCORA SCOSSI DALLA (S)VARIANTE MONDA PER ACCORGERSI CHE SCRIVONO DUE COSE DIVERSE DA UNA PAGINA ALL’ALTRA: L’URLO IN PRIMA PAGINA STRILLA CHE È STATA “ISOLATA UNA NUOVA VARIANTE OMICRON” MENTRE DOPO 20 PAGINE LEGGIAMO CHE “NON SI TRATTA DI UNA NUOVA VARIANTE”. METTETEVE D’ACCORDO…

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RIECCOLO! “STO UNO SPLENDORE, NON SI VEDE? NON SONO BELLO PIÙ DI PRIMA?”, BERLUSCONI SBARCA A ROMA CON LA MOGLIE DI CARTONE MARTA E LA FEDE NUZIALE (ALMENO QUELLA E’ VERA) – “DOBBIAMO STARE CON DRAGHI E NON CON PUTIN. VLAD MI HA DELUSO, L'HO SEMPRE CONSIDERATO UN UOMO DI PACE. NON ERO IO CHE SEGUIVO LUI MA LUI CHE SEGUIVA ME. GRAZIE AL SOTTOSCRITTO HA STRETTO LA MANO A BUSH E HA CHIUSO LA GUERRA FREDDA” – SUL FUTURO DEL CENTRODESTRA, COME DAGO-RIVELATO, BERLUSCONI NON HA SCARTATO L’IDEA DI...

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NUOVI GUAI PER RENZI E IL GIGLIO FRACICO - “FINANZIAMENTI A OPEN PER SBLOCCARE I LAVORI” - I PM DEPOSITANO NUOVI ATTI. NELLE CARTE DELL’ARCHIVIAZIONE L’IMPRENDITORE PIZZAROTTI SPIEGA COME DECISE DI DONARE 50 MILA EURO ALLA FONDAZIONE - I RAPPORTI TRA IL COSTRUTTORE E UOMINI DI PESO DEL GIGLIO MAGICO COME L'AVVOCATO ALBERTO BIANCHI, L'IMPRENDITORE MARCO CARRAI E L'EX SOTTOSEGRETARIO LUCA LOTTI. TUTTO "NELLA PROSPETTIVA DI INTERVENIRE SU OPERE CONSIDERATE STRATEGICHE, QUASI TUTTE DA "SBLOCCARE, TRA CUI…

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