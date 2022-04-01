REPUBBLICA OMICRON 2 REPUBBLICA 9 APRILE PRIMA PAGINA
FLASH! A “REPUBBLICA” SONO ANCORA SCOSSI DALLA (S)VARIANTE MONDA PER ACCORGERSI CHE SCRIVONO DUE COSE DIVERSE DA UNA PAGINA ALL’ALTRA: L’URLO IN PRIMA PAGINA STRILLA CHE È STATA “ISOLATA UNA NUOVA VARIANTE OMICRON” MENTRE DOPO 20 PAGINE LEGGIAMO CHE “NON SI TRATTA DI UNA NUOVA VARIANTE”. METTETEVE D’ACCORDO…-
LA VERSIONE DI MUGHINI – "NON CONOSCO NESSUNO DEI GENTILUOMINI CHE HANNO EMESSO LA RACCOMANDAZIONE SUL FATTO CHE NEI TALK GLI OSPITI SIANO DI “COMPROVATA COMPETENZA”, MEGLIO ANCORA “SE NON VENGONO PAGATI”. FORSE SONO DEGLI ANALFABETI E NON SANNO CHE LA “COMPROVATA COMPETENZA” COSTA MOLTO. SE C’È UNO LA CUI COMPETENZA IN FATTO DI GUERRA IN UCRAINA È COMPROVATISSIMA, QUELLO È IL PROFESSOR ORSINI - QUANTO A ME, ALTRO CHE SE VOGLIO ESSERE PAGATO VISTO CHE..."
RIECCOLO! “STO UNO SPLENDORE, NON SI VEDE? NON SONO BELLO PIÙ DI PRIMA?”, BERLUSCONI SBARCA A ROMA CON LA MOGLIE DI CARTONE MARTA E LA FEDE NUZIALE (ALMENO QUELLA E’ VERA) – “DOBBIAMO STARE CON DRAGHI E NON CON PUTIN. VLAD MI HA DELUSO, L'HO SEMPRE CONSIDERATO UN UOMO DI PACE. NON ERO IO CHE SEGUIVO LUI MA LUI CHE SEGUIVA ME. GRAZIE AL SOTTOSCRITTO HA STRETTO LA MANO A BUSH E HA CHIUSO LA GUERRA FREDDA” – SUL FUTURO DEL CENTRODESTRA, COME DAGO-RIVELATO, BERLUSCONI NON HA SCARTATO L’IDEA DI...
FLASH! - TIM SCIVOLA IN BORSA (-0,92%, TITOLO A 0.30) ALL'INDOMANI DELLA DECISONE DEL CDA DI NON CONCEDERE ALCUNA 'DUE DILIGENCE' A KKR, MANDANDO IN SOFFITTA L’OPA “AMICHEVOLE” PRESENTATA DAL FONDO A NOVEMBRE. GIÙ IL SIPARIO PER GLI AMERICANI? MANCO PER NIENTE: A QUESTO PUNTO, SI VOCIFERA CHE IL FONDO USA POTREBBE LANCIARE UN’OPA OSTILE SU TIM, CEDENDO OVVIAMENTE ALLO STATO LA RETE UNICA….
NUOVI GUAI PER RENZI E IL GIGLIO FRACICO - “FINANZIAMENTI A OPEN PER SBLOCCARE I LAVORI” - I PM DEPOSITANO NUOVI ATTI. NELLE CARTE DELL’ARCHIVIAZIONE L’IMPRENDITORE PIZZAROTTI SPIEGA COME DECISE DI DONARE 50 MILA EURO ALLA FONDAZIONE - I RAPPORTI TRA IL COSTRUTTORE E UOMINI DI PESO DEL GIGLIO MAGICO COME L'AVVOCATO ALBERTO BIANCHI, L'IMPRENDITORE MARCO CARRAI E L'EX SOTTOSEGRETARIO LUCA LOTTI. TUTTO "NELLA PROSPETTIVA DI INTERVENIRE SU OPERE CONSIDERATE STRATEGICHE, QUASI TUTTE DA "SBLOCCARE, TRA CUI…
VIDEO! “POVERO GABBIANO” PORTA BENE A LECLERC – "CHARLES MAGNO" ASCOLTA IN MACCHINA IL BRANO NEO-MELODICO DI GIANNI CELESTE E CENTRA LA POLE IN AUSTRALIA CON UN GIRO CAPOLAVORO – “HO DATO IL 200%. ATTENZIONE PERÒ ALLE RED BULL CHE SONO VELOCI. PECCATO PER SAINZ, ERA VELOCE ANCHE LUI. ORA BISOGNA FINIRE IL LAVORO, I PUNTI SI DANNO DOMENICA" – VIDEO
CAFONALINO - I PREGIUDIZI ME LI MAGNO: CENERESTE CON DEI TAGLIONI AL TARTUFO CUCINATI DA UN RAGAZZO CON LA SINDROME DI DOWN E LO SPETTRO AUTISTICO? AL CINEMA FARNESE DI ROMA PRESENTATO IL DOCUFILM “LE RICETTE DELLO CHEF ANTONIO PER LA RIVOLUZIONE”, CHE RACCONTA LA STORIA DELL’ALBERGO ETICO, IN CUI IL 60% DELLO STAFF È COMPOSTO DA PERSONE CON DISABILITÀ - PRESENTI ALLA SERATA ANCHE IL SENATORE COMINCINI, GLI ONOREVOLI ALEMANNO, CRIPPA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...