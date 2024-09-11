NEW: Rumors beginning to emerge that Marxist Kamala Harris #KamalaHarris wore similar WIRELESS earbud earrings during the debate.. pic.twitter.com/r4PQf9t682— ApeX (@CubanOnlyTrump) September 11, 2024
FLASH! - LA MAMMA DEI COMPLOTTISTI È SEMPRE INCINTA: I TWITTAROLI CREDONO CHE KAMALA HARRIS, DURANTE IL DIBATTITO CON TRUMP, ABBIA INDOSSATO DEGLI AURICOLARI A FORMA DI ORECCHINI PER FARSI SUGGERIRE LE RISPOSTE - IN EFFETTI IL MODELLO DI CUFFIE PRODOTTO DALL'AZIENDA "NOVA", "H1", È SIMILE, MA NON UGUALE, AI GIOIELLI INDOSSATI DALLA HARRIS...-
NEW: Rumors beginning to emerge that Marxist Kamala Harris #KamalaHarris wore similar WIRELESS earbud earrings during the debate.. pic.twitter.com/r4PQf9t682— ApeX (@CubanOnlyTrump) September 11, 2024
DAGOREPORT - CIAK, MI GIRA! - TAMBURI DI GUERRA CONTRO GIULI DAL CINEMA ITALIANO ESASPERATO DAL RINVIO-DOPO-RINVIO CHE STA BLOCCANDO I FINANZIAMENTI DEL TAX CREDIT (SANGIULIANO TRA LE MOTIVAZIONI DELLE SUE DIMISSIONI AVEVA INSERITO PURE L'ESSERSI "ATTIRATO MOLTE INIMICIZIE AVENDO SCELTO DI RIVEDERE IL SISTEMA DEI CONTRIBUTI AL CINEMA") – FUORI IL BOMBOLO IN CALORE, ORA NEL MIRINO C’E’ L’INADEGUATEZZA DI GIULI, UN TIPINO COL SORRISO PRESTAMPATO DELLA PRESA PER I FONDELLI CHE NON HA MAI GOVERNATO ISTITUZIONI COMPLESSE E NEPPURE HA ESPERIENZE MANAGERIALI (VISTO IL FLOP AL MAXXI). E PARE CHE ABBIA PROMESSO A GENNY IL CALDO DI NON TOCCARE NULLA DELLA COLLEZIONE DEI SUOI CAPOLAVORI AL MINISTERO DELLA CULTURA…
COME MAI MARIA ROSARIA BOCCIA, ALL’ULTIMO MINUTO, HA DECISO DI FARE UN PASSO INDIETRO DALL’INTERVISTA PREVISTA A “E’ SEMPRE CARTABIANCA”, RIFILANDO LA SÒLA LAST MINUTE A BIANCA BERLINGUER? - LA “POMPEIANA ESPERTA” AVREBBE VOLUTO PORRE IL VETO A TRE ARGOMENTI: LA SUA PRESUNTA GRAVIDANZA (SALLUSTI AVREBBE VOLUTO CHIEDERLE SE NE AVEVA PARLATO A SANGIULIANO); IL TITOLO DI STUDIO (SU CUI CI SONO MOLTE OPACITA’); LA SUA ATTIVITA’ DA INFLUENCER, VISTO CHE SELVAGGIA LUCARELLI HA SCOPERTO CHE LA BOCCIA MOSTRAVA LA SUA VITA SMERALDA PUBBLICANDO FOTO PRESE DAL WEB E DAI SOCIAL…
BACCHETTA NERA, LA VINCERA’! STASERA, IN DIRETTA SU RETE4, QUELL’IMPERTINENTE DI MARIA ROSARIA BOCCIA TORNERÀ A BATTERE IL CHIODO DEL PRESUNTO CONFLITTO D’INTERESSI DI BEATRICE VENEZI (“E’ CONSIGLIERA RETRIBUITA DAL MINISTERO MA DIRIGERÀ L’ORCHESTRA, PAGATA, AL G7”)? – CHE LADY BIOSCALIN SIA UN’ARTISTA SENSIBILISSIMA AD OGNI MINIMA OSSERVAZIONE CRITICA E' A TUTTI CHIARO DAL GENNAIO 2024 QUANDO, VIRGINIA RAFFAELE AVEVA OSATO FARE LA SUA IMITAZIONE NEL PROGRAMMA DI RAI1 "COLPO DI LUNA" - ’’REPUBBLICA’’ SCRISSE DI PRESSIONI DA SANGIULIANO E MINISTERO SUL VERTICE RAI CON RICHIESTA DI UN INTERVENTO SUL VICEDIRETTORE GIOVANNI ANVERSA. LA RAI FU COSTRETTA A SMENTIRE: ‘'NESSUNA PRESSIONE DA SANGIULIANO SUL PROGRAMMA DI VIRGINIA RAFFAELE'’ - VIDEO
DAGOREPORT - LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA COMMISSIONE VON DER LEYEN, PREVISTA PER DOMATTINA, SLITTA ALLA PROSSIMA SETTIMANA E IL PROBLEMA E' L’ITALIA - LA VENTILATA ASSEGNAZIONE DI UNA VICE-PRESIDENZA ESECUTIVA A RAFFAELE FITTO, STA FACENDO INCAZZARE MOLTI, A PARTIRE DAI VERDI - MA ANCHE IL PREMIER GRECO MITSOTAKIS, CHE INSIEME AL POLACCO TUSK HA CONDOTTO LE LUNGHE TRATTATIVE PER LA RICONFERMA DI URSULA, NON SI CAPACITANO PERCHÉ L’ITALIA DELLA MELONI, CHE HA VOTATO SIA IN CONSIGLIO CHE IN PARLAMENTO CONTRO LA RICONFERMA DI VON DER LEYEN, OTTENGA UN VICE PRESIDENTE ESECUTIVO E A LUI NIENTE…
CHE COSA SI PROVA A DIVENTARE UNA GALLINA LESSA, UNA LINGUA IN SALMÌ, UNO ZAMPETTO CON MOSTARDA, E FINIRE SBATTUTO IN UN "CARRELLO DI BOLLITI MISTI", A UN PASSO DALL’IRRILEVANZA POLITICA? MALA TEMPORA CURRUNT PER MATTEO RENZI. ASSISTERE, UNICO NON INVITATO, ALLA RECENTE PASSERELLA DI POLITICI AL FORUM AMBROSETTI DOVE ELLY SCHLEIN HA TOLTO DI MEZZO L’OSTACOLO AL “CAMPO LARGO” PD-M5S, FACENDO FUORI L’INAFFIDABILE LEADER DI ITALIA VIVA, PER RECUPERARE IL SUO EX COMPARE DEL CENTRISMO IMMAGINARIO, CARLO CALENDA, TI SPEDISCE A UN PASSO DALLA DISPERAZIONE - CON L’ADDIO DI MARATTIN, CON BOSCHI CHE NON SA COME DEFILARSI, RENZI RISCHIA DI NON RIUSCIRE A ORGANIZZARE IL CONGRESSO DEL PARTITO PREVISTO A OTTOBRE, DOPO LA SONORA DISFATTA ALLE EUROPEE - CHE LA SITUAZIONE SIA DISPERATA È CHIARO ANCHE A RENZI, TANT’È CHE STA CERCANDO TUTTI I MODI POSSIBILI PER FAR CADERE IL GOVERNO MELONI PER POI BUTTARSI NELLA MISCHIA, UNICO CAMPO DOVE ECCELLONO LE SUE QUALITÀ POLITICHE…