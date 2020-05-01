MENTRE VOI RIDETE E SCHERZATE, IL PRODE MARCO TRAVAGLIO COMBATTE IL VIRUS A MANI NUDE E SENZA MASCHERINA AL SUPERMERCATO. INTANTO, IL VISPO ROCCO CASALINO, PORTAVOCE E CAPO DELL’UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GIUSEPPE CONTE, ANTICIPA CORAGGIOSAMENTE LA FASE2 E LA STAGIONE DEL SECCHIELLO E DELLA PALETTA PASSEGGIANDO IN BERMUDA (LOOK ISTITUZIONALE, OF COURSE) PER LA CENTRALISSIMA VIA CONDOTTI CON IL CAGNOLINO AL GUINZAGLIO - UN'ORA SEGNATA DAL DESTINO A 5 STELLE BATTE NEL CIELO DELLA NOSTRA PATRIA, TRULLALERO TRULLALÀ....

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Rocco Casalino passeggia in bermuda in via Condotti con il cagnolino al guinzaglio Rocco Casalino passeggia in bermuda in via Condotti con il cagnolino al guinzaglio Marco Travaglio al supermercato combatte il virus senza mascherina Marco Travaglio al supermercato combatte il virus senza mascherina

 

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