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FLASH! CARAMBA! IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DI GUIDO CROSETTO, HA DELIBERATO LA NOMINA DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA SALVATORE LUONGO A VICECOMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – A NOVEMBRE SCADRÀ IL MANDATO TRIENNALE DEL COMANDANTE GENERALE TEO LUZI E, COME DAGO-DIXIT, LUONGO È IN POLE POSITION PER PRENDERE IL SUO POSTO...-
FLASH – DA MONTANELLI A BORSELLI! NELLA REDAZIONE DEL “GIORNALE” MONTA L’INCAZZATURA PER L’AMPIO SPAZIO DATO A HOARA BORSELLI. L’EX SHOWGIRL, COLLABORATRICE E ULTIMA ARRIVATA, SI PRENDE LE INTERVISTE PIÙ IMPORTANTI E ALLE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DEL QUOTIDIANO LE SONO STATI AFFIDATI IMPORTANTI PANEL DA MODERARE (UNO SULLA SOSTENIBILITÀ CON I VERTICI DI FS E INTESA E UN ALTRO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE…)
FLASH – COME MAI GIORGIA MELONI NON È ANDATA A PARIGI E BERLINO PER GLI "INVITI" UFFICIALI PER IL G7? IL RAPPORTO DELLA DUCETTA CON MACRON, NONOSTANTE LE DIVERGENZE ANCHE CARATTERIALI, È MIGLIORATO. IL VERO PROBLEMA È OLAF SCHOLZ: LA REGINA DI COLLE OPPIO NON TOLLERA IL RIGIDO CANCELLIERE TEDESCO (ED È CORDIALMENTE RICAMBIATA) – PER EVITARE UN FACCIA A FACCIA CON IL CRUCCO, SENZA FARE UNO SGARBO DIRETTO E SALVANDO LE APPARENZE, NON È ANDATA NEMMENO IN FRANCIA...
DAGOREPORT - LA RUOTA DELLA FORTUNA INIZIA A INCEPPARSI PER MARTA FASCINA. CAPITO CHE TAJANI LA CONSIDERA UN DEPUTATO ABUSIVO, LA “VEDOVA” HA CONFIDATO ALL'AMICO MARCELLO DELL’UTRI CHE AL TERMINE DELLA LEGISLATURA NON SI RICANDIDERÀ IN FORZA ITALIA - ‘’MARTA LA MUTA’’, DOPO AVER INNALZATO ALESSANDRO SORTE A COORDINATORE DELLA LOMBARDIA, SE L'E' RITROVATO COINVOLTO (MA NON INDAGATO) NEL CASO TOTI PER I LEGAMI CON DUE DIRIGENTI DI FORZA ITALIA, A LUI FEDELISSIMI, I GEMELLI TESTA, INDAGATI PER MAFIA - C’È POI MEZZA FAMIGLIA BERLUSCONI CHE SOGNA CHE RITORNI PRESTO A FARE I POMODORINI SOTT’OLIO A PORTICI INSIEME AL DI LEI PADRE ORAZIO, UOMO DI FLUIDE VEDUTE CHE AMMINISTRA IL MALLOPPONE DI 100 MILIONI BEN ADDIVANATO NEGLI AGI DOVIZIOSI DI VILLA SAN MARTINO - SI MALIGNA: FINCHÉ C’È MARINA BERLUSCONI CI SARÀ FASCINA. MA LA GENEROSITÀ DELLA PRIMOGENITA, SI SA, NON DURA A LUNGO... (RITRATTONE AL CETRIOLO DI MARTA DA LEGARE)
FLASH – LE REITERATE RICHIESTE DI ROGATORIE SUI CONTI CORRENTI A MONTECARLO, DA PARTE DEL TIGNOSO CAPO DELLA PROCURA DI GENOVA, NICOLA PIACENTE, SULLA TANGENTOPOLI AL PESTO CHE COINVOLGE TOTI, SPINELLI E SIGNORINI, HANNO SPINTO QUALCUNO A SPOSTARE I SUOI SOLDI DAL PRINCIPATO AD ABU DHABI - DETTAGLIO NON IRRILEVANTE: I CONTI CORRENTI A MONACO ORA SONO NOMINATIVI, NON PIÙ “SCHERMATI”
AL GRAN CIRCO DELL’INFORMAZIONE – IL VIAGGIO IDEOLOGICO E PROFESSIONALE, SINCERO FINO AL “MI VERGOGNO, SÌ MI VERGOGNO” DI ANTONIO PADELLARO, GIORNALISTA DI LUNGO CORSO (“CORRIERE” E “ESPRESSO”) CON DUE DIREZIONI ALLE SPALLE, “L’UNITÀ” E “IL FATTO QUOTIDIANO” DA LUI FONDATO – DA SPADOLINI A PRODI, DA CARLO ROSSELLA A BERLUSCONI, PADELLARO NON LA TOCCA PIANO E MANDA IN SCENA “GIORNALISTI ARTISTI PAGLIACCI”. BEN DETTO (E BEN FATTO)