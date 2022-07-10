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IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? PIÙ CHE SUL RITORNO DI UN CLASSICO DELL’EROTICHELLO ESTIVO COME “ABBRONZATISSIMI” O DEL BRUTTO “VAN HELSING” O DELL’ORMAI LONTANO THRILLER “THE RIVER WILD”, PUNTEREI SU UN DIVERTENTISSIMO SALEMME DEL 2018, CIOÈ “UNA FESTA ESAGERATA” - IN SECONDA SERATA POSSO RIPROPORRE “ATTENTI ALLE VEDOVE”, COMMEDIA DI FINE ANNI’ 50 CON DORIS DAY E JACK LEMMON, CHE NON FUNZIONÒ AL PUNTO CHE I DUE NON FECERO PIÙ NULLA AL CINEMA ASSIEME - PER FORTUNA CHE AVETE ANCHE UNA VECCHIA COMMEDIA SEXY CON GLORIA GUIDA, “LA NOVIZIA”… - VIDEO
I TEDESCHI SONO SEMPRE GLI STESSI: PENSANO SOLO AI CAZZI LORO - DA OLTRE UN MESE, LA GERMANIA STA BLOCCANDO IL PACCHETTO DA 9 MILIARDI DI EURO DI AIUTI ALL’UCRAINA: AL MINISTRO DELLE FINANZE DI BERLINO, CHRISTIAN LINDNER, NON PIACE CHE A BRUXELLES SI RICORRA A DEBITO COMUNE EUROPEO NELLA CRISI UCRAINA DOPO AVERLO FATTO DURANTE LA PANDEMIA E NON È UN CASO CHE NELLE SCORSE ORE ZELENSKY ABBIA DECISO DI RIMUOVERE BRUTALMENTE IL SUO AMBASCIATORE A BERLINO ANDRIY MELNYK – MA AD AGITARE KIEV È IL SOSPETTO CHE LA GERMANIA SI PREPARI A VIOLARE ALCUNI SANZIONI PUR DI RECUPERARE IL GAS RUSSO…
DELLA VALLE SI È BECCATO UNA BRUTTA INFLUENCER – IN FINANZA CONTANO PIU I NUMERI DELL’IMMAGINE: L’EFFETTO FERRAGNI PER TOD’S È DURATO QUANTO UNA STORIA INSTAGRAM! OGGI IL TITOLO VALE MENO DI QUANDO FU ANNUNCIATO L’INGRESSO DELLA MOGLIE DI FEDEZ NEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE! IL 9 APRILE DEL 2021 UN’AZIONE VALEVA POCO SOPRA I 32 EURO, OGGI…
MIRACOLO: A ROMA 125 NETTURBINI TORNANO IDONEI AL LAVORO DOPO I CONTROLLI MEDICI – IL GIRO DI VITE SUI MALATI IMMAGINARI ALL’AMA PRODUCE I PRIMI FRUTTI: A GIUGNO, SU 693 CONTROLLI MEDICI IL 20% (125) SONO TORNATI ABILI A SVOLGERE LE MANSIONI PER LE QUALI ERANO STATI ASSUNTI ALL’INGRESSO IN AZIENDA…
COSA È SUCCESSO ALLA FERRARI DI SAINZ? - IL MOTORE DELL’AUTO SEMBRA ROMPERSI, DEI PEZZI VOLANO FUORI, LA VETTURA SI FERMA SU UNA VIA DI FUGA LATERALE, POI PARTONO LE FIAMME. ANCHE SE LE CAUSE SONO ANCORA DA ACCERTARE, ANCORA UNA VOLTA LA DIFFICOLTÀ RIGUARDA LA POWER UNIT CHE…
PABLITO, L’UOMO CHE FECE PIANGERE IL BRASILE – UNA MOSTRA AL CONI CELEBRA PAOLO ROSSI A 40 ANNI DA ITALIA-BRASILE 3-2 – MALAGO’ SOTTOLINEA IL VIZIO ITALIANO DI CORRERE IN SOCCORSO DEL VINCITORE: “LA POLITICA SI AVVICINÒ ALLA NAZIONALE SOLO NEL MOMENTO DELLA VITTORIA PRIMA AVEVA CHIESTO ADDIRITTURA CHE L’ITALIA SI RITIRASSE. BEARZOT HA FATTO UN'IMPRESA STORICA CHE HA SAPUTO UNIRE UN INTERO PAESE” – I RICORDI DI TARDELLI, DELL’ARBITRO KLEIN E DELLA MOGLIE DI PAOLO ROSSI, FEDERICA CAPPELLETTI – FOTO+VIDEO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CHI RESPIRA MALE, RISCHIA GROSSO - UN ADULTO SU QUATTRO SOFFRE DI APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO. IL PROFESSOR LUIGI FERINI STRAMBI: “LA RIDOTTA OSSIGENAZIONE PUÒ AVERE RICADUTE NEGATIVE SULL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, AUMENTANDO IL RISCHIO DI IPERTENSIONE, FIBRILLAZIONE ATRIALE, INFARTO E ICTUS” – “IL RUSSAMENTO È IL TIPICO CAMPANELLO D'ALLARME E IN GENERE PRECEDE DI ANNI L'INSORGENZA DI EPISODI DI COMPLETA APNEA. PER CONTRASTARE LA SINDROME SI POSSONO…”