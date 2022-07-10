FLASH! - FRANCESCA VERDINI CON LA SCUSA DI FAR VEDERE COME SI LISCIA I CAPELLI SCODELLA FOTO DA LOLITA SU INSTAGRAM. LA COSA, DICONO, HA MESSO IN IMBARAZZO MOLTI ESPONENTI DELLA LEGA. IL CAPITONE AL MOMENTO PARE FACCIA FINTA DI NIENTE MA È LUI IL VERO BERSAGLIO DI QUELLE FOTO. FRANCESCA, DICONO LE MALELINGUE, LO FA APPOSTA PER FARLO INGELOSIRE PERCHÉ ULTIMAMENTE VEDE MATTEO UN PO' “DISTRATTO”. PERCHÉ? AH SAPERLO...

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IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA CHE VEDIAMO? PIÙ CHE SUL RITORNO DI UN CLASSICO DELL’EROTICHELLO ESTIVO COME “ABBRONZATISSIMI” O DEL BRUTTO “VAN HELSING” O DELL’ORMAI LONTANO THRILLER “THE RIVER WILD”, PUNTEREI SU UN DIVERTENTISSIMO SALEMME DEL 2018, CIOÈ “UNA FESTA ESAGERATA” - IN SECONDA SERATA POSSO RIPROPORRE “ATTENTI ALLE VEDOVE”, COMMEDIA DI FINE ANNI’ 50 CON DORIS DAY E JACK LEMMON, CHE NON FUNZIONÒ AL PUNTO CHE I DUE NON FECERO PIÙ NULLA AL CINEMA ASSIEME - PER FORTUNA CHE AVETE ANCHE UNA VECCHIA COMMEDIA SEXY CON GLORIA GUIDA, “LA NOVIZIA”… - VIDEO

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I TEDESCHI SONO SEMPRE GLI STESSI: PENSANO SOLO AI CAZZI LORO - DA OLTRE UN MESE, LA GERMANIA STA BLOCCANDO IL PACCHETTO DA 9 MILIARDI DI EURO DI AIUTI ALL’UCRAINA: AL MINISTRO DELLE FINANZE DI BERLINO, CHRISTIAN LINDNER, NON PIACE CHE A BRUXELLES SI RICORRA A DEBITO COMUNE EUROPEO NELLA CRISI UCRAINA DOPO AVERLO FATTO DURANTE LA PANDEMIA E NON È UN CASO CHE NELLE SCORSE ORE ZELENSKY ABBIA DECISO DI RIMUOVERE BRUTALMENTE IL SUO AMBASCIATORE A BERLINO ANDRIY MELNYK – MA AD AGITARE KIEV È IL SOSPETTO CHE LA GERMANIA SI PREPARI A VIOLARE ALCUNI SANZIONI PUR DI RECUPERARE IL GAS RUSSO…

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PABLITO, L’UOMO CHE FECE PIANGERE IL BRASILE – UNA MOSTRA AL CONI CELEBRA PAOLO ROSSI A 40 ANNI DA ITALIA-BRASILE 3-2 – MALAGO’ SOTTOLINEA IL VIZIO ITALIANO DI CORRERE IN SOCCORSO DEL VINCITORE: “LA POLITICA SI AVVICINÒ ALLA NAZIONALE SOLO NEL MOMENTO DELLA VITTORIA PRIMA AVEVA CHIESTO ADDIRITTURA CHE L’ITALIA SI RITIRASSE. BEARZOT HA FATTO UN'IMPRESA STORICA CHE HA SAPUTO UNIRE UN INTERO PAESE” – I RICORDI DI TARDELLI, DELL’ARBITRO KLEIN E DELLA MOGLIE DI PAOLO ROSSI, FEDERICA CAPPELLETTI – FOTO+VIDEO

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