FLASH! – ASSEMBRAMENTI DE' NOANTRI: ECCO CAMPO DE' FIORI ORA – UNA GRAN CACIARA, TUTTI VICINI VICINI AI TAVOLINI DEI BAR E IN POCHISSIMI CON LA MASCHERINA, IN ATTESA DELLA SECONDA ONDATA...

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TUTTI ASSEMBRATI PER L'APERITIVO A CAMPO DE' FIORI TUTTI ASSEMBRATI PER L'APERITIVO A CAMPO DE' FIORI

 

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CONTE, IL PALADINO DEL SUOCERO – NICOLA PORRO SCOVA UNA CHICCA NEL DECRETO RILANCIO: “L’ARTICOLO 180 PREVEDE UNA PARTICOLARE DEPENALIZZAZIONE PER CHI GESTISCE GLI ALBERGHI. CHI SI FOSSE INTASCATO LA TASSA DI SOGGIORNO NON FINISCE PIÙ IN GALERA, MA DOVRÀ PAGARE UNA SANZIONE” – CESARE PALADINO, PADRE DELLA FIDANZATA DI CARTONE DEL PREMIER, NEL 2018 PATTEGGIÒ UNA PENA PERCHÉ SECONDO LA PROCURA AVREBBE INTASCATO DUE MILIONI DAI CLIENTI SENZA GIRARLI AL COMUNE. COINCIDENZA?

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