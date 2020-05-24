TUTTI ASSEMBRATI PER L'APERITIVO A CAMPO DE' FIORI
FLASH! – ASSEMBRAMENTI DE' NOANTRI: ECCO CAMPO DE' FIORI ORA – UNA GRAN CACIARA, TUTTI VICINI VICINI AI TAVOLINI DEI BAR E IN POCHISSIMI CON LA MASCHERINA, IN ATTESA DELLA SECONDA ONDATA...-
“PREFERISCO IL POTERE AL CAZZO” – BOMBASTICA INTERVISTA A PAOLINA SAULINO BY ‘ROLLING STONE’: “IL POTERE SOCIALE MI ECCITA PIÙ DEL SESSO E AL TEMPO STESSO IL POTERE PER ME HA UN’ACCEZIONE SESSUALE. È COL POTERE CHE PUOI ARRIVARE AL SESSO” – “ESSENDO IO PICCOLETTA, MI PIACE ‘SOCCOMBERE’. NON VOGLIO IL KEN DI BARBIE. MI PIACE L’OMM. MO’ TENG N’ATRA PASSIONE: LUKAKU…”
CONTE, IL PALADINO DEL SUOCERO – NICOLA PORRO SCOVA UNA CHICCA NEL DECRETO RILANCIO: “L’ARTICOLO 180 PREVEDE UNA PARTICOLARE DEPENALIZZAZIONE PER CHI GESTISCE GLI ALBERGHI. CHI SI FOSSE INTASCATO LA TASSA DI SOGGIORNO NON FINISCE PIÙ IN GALERA, MA DOVRÀ PAGARE UNA SANZIONE” – CESARE PALADINO, PADRE DELLA FIDANZATA DI CARTONE DEL PREMIER, NEL 2018 PATTEGGIÒ UNA PENA PERCHÉ SECONDO LA PROCURA AVREBBE INTASCATO DUE MILIONI DAI CLIENTI SENZA GIRARLI AL COMUNE. COINCIDENZA?
IL VIRUS AMMAZZA IL SETTORE AUTOMOBILISTICO – LA NOTIZIA DELLA BANCAROTTA DEL COLOSSO DEL NOLEGGIO HERTZ È UNA BOMBA: COMRPAVA MIGLIAIA DI AUTO OGNI ANNO PER AUMENTARE LA FLOTTA (CHE A OGGI AMMONTAVA A 667MILA MACCHINE) – LA COMPAGNIA AVEVA DEI GROSSI PROBLEMI GIÀ PRIMA DELLA PANDEMIA, MA ORA È RIMASTA A SECCO. COME TUTTO IL SETTORE, CHE SOLO IN ITALIA HA PERSO IL 97%
VI RICORDATE DI SARA DEL MASTRO, LA DONNA CHE L’ANNO SCORSO HA SFREGIATO L’EX FIDANZATO CON L'ACIDO? DOMANI I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRONUNCERANNO LA SENTENZA, MA NON HANNO PREVISTO AGGRAVANTI IMPORTANTI, COME LA PREMEDITAZIONE E I FUTILI MOTIVI. EPPURE NON SOLO NON HA MAI MOSTRATO SEGNI DI PENTIMENTO, MA HA ANCHE…
IL VIRUS NEL PALLONE – CI SONO DUE NUOVI CASI DI CALCIATORI POSITIVI IN PREMIER LEAGUE: SONO STATI MESSI IN ISOLAMENTO E DOVRANNO RESTARCI PER ALMENO UNA SETTIMANA – LA MEGA CAMPAGNA DI TEST DEL CAMPIONATO INGLESE: TAMPONI A 996 GIOCATORI DOPO I SEI CONTAGI DI QUALCHE GIORNO FA. MA ANCORA NON C’È UNA DATA UFFICIALE PER RICOMINCIARE A GIOCARE
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
LA SARDEGNA PUNTA A DIVENTARE LA PRIMA REGIONE COVID-FREE D'ITALIA: ''CHI VERRÀ IN VACANZA DOVRÀ AVERE UN PASSAPORTO SANITARIO. PRIMA DI ARRIVARE DOVRÀ FARE IL TEST. COSA CHE PUÒ SEMBRARE UN AGGRAVIO MA PERMETTERÀ, UNA VOLTA ARRIVATO, DI FARE VACANZE IN SERENITÀ SAPENDO DI TROVARSI IN UN TERRITORIO DOVE IL RISCHIO È QUASI ZERO'' - LE SPIAGGE RIAPRONO, PER ORA RESTA L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA FUORI. IERI 1 CONTAGIO, ZERO MORTI
ALLA PANZA NON SI COMANDA - SE VI SFONDATE DI CIBO MA RIMANETE MAGRI È SOLO CULO: I RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DI BRITISH COLUMBIA, IN CANADA, HANNO INDIVIDUATO LA SEQUENZA GENETICA CHE PERMETTE A UNA PERSONA SU CENTO DI RIMANERE PIÙ MAGRA NONOSTANTE MANGI ESATTAMENTE COME LE ALTRE – STUDIANDO LA SEQUENZA GENETICA SI È NOTATA LA PRESENZA COSTANTE DEL GENE ALK ATTIVO IN CHI PESA DI PIÙ…