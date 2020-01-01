FLASH! – IL COMPENSO RICHIESTO DA RULA JEBREAL ALLA RAI PER L’OSPITATA SANREMESE SAREBBE DI 25 MILA EURO. IL CONTRATTO E’ SULLA SCRIVANIA DI SALINI…-
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LA TRAGEDIA DI UN MINISTRO RIDICOLO - MATTIA FELTRI: TENETEVI FORTE E SENTITE QUESTA. LO SCORSO NOVEMBRE DI MAIO S'È INCONTRATO A VILLA MADAMA CON SERGEJ LAVROV, MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO. GRANDE SUCCESSO DIPLOMATICO: FORSE (MA FORSE) SI TOGLIERANNO LE SANZIONI SUL PARMIGIANO REGGIANO – ULTIMA PRODEZZA L'INCONTRO GIGINO-SARRAJ: FUORI L'ITALIA, DENTRO ERDOGAN...
CAFONALINO DEI “PEZZI UNICI” - AL TEATRO OFF/OFF LA PROIEZIONE DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION DI RAI UNO TRA GLI APPLAUSI E LA COMMOZIONE DELLA REGISTA CINZIA TH TORRINI E DEL CAST – C’ERANO TUTTI: CASTELLITTO E LE SCINTILLANTI MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARO – ASSENTE SOLTANTO GIORGIO PANARIELLO PER MOTIVI DI LAVORO
VIDEO FLASH - IL FILMATO DEL GIORNO? L'ARTIGIANO CHE REALIZZA UNA CHITARRA CON 107 IPHONE USATI - INCOLLA, TAGLIA, BUCA E LEVIGA FINO A TIRARE FUORI UNO STRUMENTO PERFETTO. ECCO COME CI RIESCE - VIDEO