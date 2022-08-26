FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CONFESSO DI AVER SCOPERTO SOLO IERI L’ESISTENZA DEI ‘FURBETTI DEL POSTICINO’. SONO QUELLI CHE LA SERA LASCIANO L’OMBRELLONE E LA SDRAIO SULLE SPIAGGE LIBERE PER ASSICURARSI QUEL POSTO ANCHE L’INDOMANI. LA GUARDIA COSTIERA NE HA SCOPERTI 696, QUESTA ESTATE. NOTO CHE IL FENOMENO È SCONOSCIUTO, SALVO RARI CASI, DALLA CAMPANIA IN GIÙ, DOVE SOLO I FESSI FANNO I FURBETTI: PERCHÉ QUI, SE LA SERA LASCI UN OMBRELLONE SULLA SPIAGGIA, LA MATTINA DOPO COL CAVOLO CHE LO TROVI...-