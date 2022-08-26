FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CONFESSO DI AVER SCOPERTO SOLO IERI L’ESISTENZA DEI ‘FURBETTI DEL POSTICINO’. SONO QUELLI CHE LA SERA LASCIANO L’OMBRELLONE E LA SDRAIO SULLE SPIAGGE LIBERE PER ASSICURARSI QUEL POSTO ANCHE L’INDOMANI. LA GUARDIA COSTIERA NE HA SCOPERTI 696, QUESTA ESTATE. NOTO CHE IL FENOMENO È SCONOSCIUTO, SALVO RARI CASI, DALLA CAMPANIA IN GIÙ, DOVE SOLO I FESSI FANNO I FURBETTI: PERCHÉ QUI, SE LA SERA LASCI UN OMBRELLONE SULLA SPIAGGIA, LA MATTINA DOPO COL CAVOLO CHE LO TROVI...

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PAPERE DA OSCAR - ANCHE I PIÙ ATTENTI REGISTI E PRODUTTORI DI HOLLYWOOD SCIVOLANO IN "PAPERE" CHE VENGONO NOTATE SOLAMENTE UNA VOLTA CHE I FILM ESCONO IN SALA - DAGLI ERRORI "ANACRONISTICI", COME GLI OCCHIALI DI JAMIE FOXX IN "DJANGO UNCHAINED" E LA BOMBOLA DI GAS NELLE BIGHE DI "IL GLADIATORE", ALLE IMPROVVISAZIONI CHE HANNO CONTRIBUITO AL SUCCESSO DEL FILM, COME IL GATTO DI DON VITO CORLEONE E L'ANZIANO CHE DONA UN'ARANCIA A ROCKY MENTRE FA JOGGING - ECCO ALCUNI DEGLI "ERRORI" PIÙ BELLI DELLA STORIA DEL CINEMA…

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DEVIANZE: DA DUCETTA A DRAGHETTA, IL PASSO E' BREVE. A GIORGIA MELONI, PER MOSTRARSI AFFIDABILE AI QUEI POTERI FORTI CONTRO CUI HA SCAGLIATO TANTI INSULTI NEGLI ANNI, SERVE UN “GARANTE”. E L’UNICO SCUDO È MARIO DRAGHI (ALTRO CHE UN FABIO PANETTA QUALSIASI) - D'ALTRO CANTO, MARIOPIO HA BISOGNO DI GIORGIA PER RESTARE IN CAMPO E MAGARI SALIRE AL QUIRINALE NEL 2023, QUANDO MATTARELLA A LUGLIO FESTEGGERA' I SUOI PRIMI 82 ANNI - SALVO ERRORI E/O ORRORI SALVINIANI. L’AUTORE DEL DRAGHICIDIO, DALLA FALLITA SCALATA AL QUIRINALE ALLA CADUTA DEL GOVERNO, HA UN NOME E COGNOME: MATTEO SALVINI. ED È ANCORA OGGI LA VARIABILE IMPAZZITA DELLA POLITICA ITALIANA. PERICOLOSO NELLA MISURA IN CUI LA SUA LEGA PERDE COLPI NEI SONDAGGI. TRA GIORGIA E MATTEO, SI BARCAMENA SILVIO CON I SUOI PANNOLONI…

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