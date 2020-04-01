.@INPS_it vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, contattateci— Pornhub ARIA (@Pornhub) April 1, 2020
FLASH! – MENO PENSIONI PIÙ EREZIONI! PORNHUB OFFRE AIUTO ALL’INPS “PER POTENZIARE IL VOSTRO SITO GRAZIE AI NOSTRI SERVER, CONTATTATECI” – CHISSÀ SE TRIDICO RISPONDERÀ ALL’APPELLO DOPO LA FIGURACCIA DI IERI…-
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LA QUARANTENA DEI GIUSTI: GUIDA TV PER RECLUSI – ANCHE OGGI È UN TRIONFO DI CINEMA ITALIANO DI GENERE. DA “ROMA VIOLENTA” DI MARINO GIROLAMI, PRIMO POLIZIOTTESCO CON MAURIZIO MERLI A “PENSIONE PAURA”, SOFISTICATO THRILLER-EROTICO CON LUC MERENDA E LA RAGAZZINA MALIZIOSA LEONORA FANI – PER I MANIACI DELLA COMMEDIA SEXY PIÙ PECORECCIA C’È UNA PERLA DEL GENERE, “CALORE IN PROVINCIA” – VIDEO
BYE BYE BERNIE – ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ RITIRA L’APPOGGIO AL SUO “MENTORE”, COME LO HA CHIAMATO PER ANNI. I CONTRASTI TRA I DUE ERANO GIÀ ACUTI DA QUALCHE MESE. È LEI CHE SI È IMBORGHESITA STANDO AL CONGRESSO? “POLITICO” SOSTIENE DI SÌ – LEI VEDE SEMPRE IL BICCHIERE MEZZO VUOTO. MENTRE IL VECCHIO BERNIE NON VEDE MANCO IL BICCHIERE: PER LUI L’INTERO SISTEMA È DA RIFONDARE – APPOGGERANNO IL MODERATO BIDEN?
IL MORSO DEL 'VIPERETTA': "SI PARLA DI GIOCARE… CAPITE? IMMAGINATEVI GABBIADINI, CHE HA AVUTO IL CORONAVIRUS, SI È RIPRESO DA POCO E DEVO DIRGLI CHE A MAGGIO SI TORNA IN CAMPO. NON È UNA MACCHINA. CHE TESTA AVRÀ PER GIOCARE? E POI CHI CI ANDRÀ ALLO STADIO? LA GENTE? E COME, CON LE MASCHERINE? BASTA PARLARSI ADDOSSO. PERCHÉ NON TROVIAMO UNA STRATEGIA COMUNE?"
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO