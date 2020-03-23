Aggiornamento Lombardia:
• Totale casi 28.761 (+1.555)
• Morti 3.776 (+320)
fonte Reuters
FLASH! – OGGI IN LOMBARDIA I CONTAGI PER CORONAVIRUS SONO 1555 E I MORTI 320. CHE SONO TANTI, MA IN CALO RISPETTO AI 361 DI IERI E SOPRATTUTTO RISPETTO AI 546 DI SABATO. INCROCIAMO LE DITA-
Aggiornamento Lombardia:
• Totale casi 28.761 (+1.555)
• Morti 3.776 (+320)
fonte Reuters
IL MONDO A PEZZI: A CHE CA**O SERVE IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU SE NON SI RIUNISCE MANCO DURANTE UNA PANDEMIA (E MANCO IN VIDEOCONFERENZA)? - L'ITALIA LITIGA CON L'EUROPA PER GLI EUROBOND E SI RITROVA IL SOSTEGNO DI CINA, RUSSIA E CUBA. SE L'OCCIDENTE NON SI DÀ UNA SVEGLIATA, ALLA FINE DI QUESTA CRISI GLI EQUILIBRI GEOPOLITICI SARANNO MOLTO DIVERSI
DITE A BRIATORE (CHE HA LICENZIATO MILLE PERSONE) CHE GIOVANNI RANA NON MANDA VIA NESSUNO, ANZI: AUMENTA LO STIPENDIO AI DIPENDENTI – L’AZIENDA DELLA PASTA FRESCA HA VARATO UN PIANO STRAORDINARIO DI AUMENTI SALARIALI DEL 25% PER OGNI GIORNO LAVORATO E UN TICKET MENSILE DI 400 EURO PER LE SPESE DELLE BABYSITTER – IL PIANO COSTERÀ 2 MILIONI DI EURO, COMPRESA UNA POLIZZA SPECIALE CHE…
“AVREI VOLUTO AVERE UNA PISTOLA PER SPARARE AI 3 RAPINATORI” – PARLA GIAN MICHELE GANGALE, L’ELETTRICISTA ACCOLTELLATO DURANTE UN COLPO NELLA SUA VILLA E RIMASTO PARALIZZATO: “MI HANNO UCCISO. NON POSSO FARE NULLA DA SOLO. SA QUANTO HANNO PORTATO VIA? SEIMILA EURO IN GIOIELLI A DIR TANTO! QUESTO VALEVA LA MIA VITA. IO SONO CONDANNATO ALL'ERGASTOLO. LO STATO MI HA AIUTATO ECONOMICAMENTE? NO…”
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
GRASSO CHE NON COLA - SECONDO I PRIMISSIMI DATI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE DEL REGNO UNITO LE PERSONE IN SOVRAPPESO E GLI OBESI SONO QUELLI CHE RISCHIANO DI PIÙ UNA VOLTA CONTRATTO IL COVID-19: NEL PAESE IL 63% DEI PAZIENTI CONTAGIATI AMMESSI IN TERAPIA INTENSIVA HA PROBLEMI DI PESO. UNA BELLA GRANA PER “BORIA” JOHNSON VISTO CHE I DATI SULL’OBESITÀ NEGLI ADULTI IN GRAN BRETAGNA SONO SPAVENTOSI…