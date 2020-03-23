FLASH! – OGGI IN LOMBARDIA I CONTAGI PER CORONAVIRUS SONO 1555 E I MORTI 320. CHE SONO TANTI, MA IN CALO RISPETTO AI 361 DI IERI E SOPRATTUTTO RISPETTO AI 546 DI SABATO. INCROCIAMO LE DITA

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Aggiornamento Lombardia:

• Totale casi 28.761 (+1.555)

• Morti 3.776 (+320)

 

fonte Reuters

 

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