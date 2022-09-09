FLASH! – RE CARLO III HA LASCIATO BALMORAL INSIEME ALLA MOGLIE CAMILLA: I DUE SONO ANDATI ALL’AEROPORTO DI ABERDEEN DAL QUALE PRENDERANNO UN VOLO PER RIENTRARE A LONDRA. L’ORMAI EX ETERNO EREDE AL TRONO ERA VISIBILMENTE PROVATO. NEL TARDO POMERIGGIO FARÀ IL SUO DISCORSO ALLA NAZIONE… 

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