re carlo lascia balmoral 2 re carlo lascia balmoral 1 camilla lascia balmoral 1 re carlo lascia balmoral 3 camilla carlo regina elisabetta
FLASH! – RE CARLO III HA LASCIATO BALMORAL INSIEME ALLA MOGLIE CAMILLA: I DUE SONO ANDATI ALL’AEROPORTO DI ABERDEEN DAL QUALE PRENDERANNO UN VOLO PER RIENTRARE A LONDRA. L’ORMAI EX ETERNO EREDE AL TRONO ERA VISIBILMENTE PROVATO. NEL TARDO POMERIGGIO FARÀ IL SUO DISCORSO ALLA NAZIONE…-
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SALARI DA FAME E INFLAZIONE: TRA LE NATICHE DELL'ITALIA C'È UN BEL CETRIOLONE – NEL 2022 NEL NOSTRO PAESE GLI STIPENDI REALI SCENDERANNO DEL 3% CONTRO UNA MEDIA OCSE DEL 2,3% – SECONDO IL RAPPORTO COOP, L'INFLAZIONE A FINE ANNO COSTERÀ ALLE FAMIGLIE MEDIAMENTE 2.300 EURO. MA I PROBLEMI MAGGIORI ARRIVERANNO CON IL FREDDO: ENTRO NATALE UN ITALIANO SU TRE POTREBBE NON COPRIRE PIÙ LE SPESE DI LUCE E GAS
CAFONALINO TOILETPAPER BEAUTY! DA PARIDE VITALE, VINCITORE DI PECHINO EXPRESS, ALLA PREZZEMOLINA GIULIA DE LELLIS: ECCO CHI C’ERA AL PIJAMA PARTY A PALAZZINA GRASSI A VENEZIA PER ANNUNCIARE LA NASCITA DELLA COLLABORAZIONE TRA TOILETPAPER, IL MAGAZINE DI MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, E LA BOTTEGA, AZIENDA ITALIANA LEADER NEL SETTORE BEAUTY. A RENDERE LA SERATA ANCORA PIU’ SPECIALE I…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ALT-ZHEIMER! – UNA SCOPERTA ITALIANA DA’ UNA SVOLTA ALLA LOTTA CONTRO L'ALZHEIMER: BASTA SPRUZZARE NEL NASO UNA MOLECOLA PER RALLENTARE IL DEPOSITO E GLI EFFETTI TOSSICI DELLE PROTEINE CHE CAUSANO LA PATOLOGIA – I RICERCATORI SONO ENTUSIASTI: “IN FASE PRECOCE DELLA MALATTIA LA SOMMINISTRAZIONE E’ EFFICACE NEL PROTEGGERE LE SINAPSI” ED E’ PURE A BASSISSIMO COSTO - VIDEO