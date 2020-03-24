FLASH! – TUTTO IL MONDO È PAESE: GUARDATE IL GRAFICO DEL ‘FINANCIAL TIMES’ CHE METTE A CONFRONTO LE CURVE DEL NUMERO DEI CONTAGI – L’ITALIA È SEMPLICEMENTE IN ANTICIPO DI 9- 10 GIORNI RISPETTO A SPAGNA E STATI UNITI, CHE CI SUPERANO E FINORA SEGUONO UNA TRAIETTORIA QUASI ESPONENZIALE – TRANNE CINA E SINGAPORE, LE ECCEZIONI DEMOCRATICHE SONO COREA E GIAPPONE (TRA APP E OBBEDIENZA ALL’AUTORITÀ)

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