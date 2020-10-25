FLASH - POSITIVO AL COVID IL DIRETTORE DELL'UFFICIO STAMPA DEL QUIRINALE, GIOVANNI GRASSO - NEGLI ULTIMI GIORNI NON AVREBBE AVUTO CONTATTI CON IL PRESIDENTE MATTARELLA...-
FLASH - POSITIVO AL COVID IL DIRETTORE DELL'UFFICIO STAMPA DEL QUIRINALE, GIOVANNI GRASSO - NEGLI ULTIMI GIORNI NON AVREBBE AVUTO CONTATTI CON IL PRESIDENTE MATTARELLA...-
“QUANDO ARRESTAI JOHN LENNON SI PRESENTÒ YOKO COMPLETAMENTE NUDA” - LE MEMORIE DEL MITICO NORMAN PILCHER, AGENTE DI SCOTLAND YARD NELLA LONDRA DEGLI ANNI ‘60: “GENERALMENTE QUANDO BUSSAVO DICEVO DI ESSERE IL POSTINO, MA CON LENNON E YOKO ONO NON FUNZIONÒ. FACEMMO ENTRARE IL CANE. ANDÒ SUBITO ALL’ASTUCCIO DI UN BINOCOLO, DENTRO C’ERA UNA PALLINA DI…”
PRENDIAMO CONFIDENZA CON IL DPCM: ECCO COSA SI PUÒ FARE E COSA È VIETATO PRIMA E DOPO LE 18 - SI PUÒ USCIRE DOPO LA CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI MA PER IL RIENTRO A CASA SI DEVE RISPETTARE IL COPRIFUOCO - DOPO LE 18 SI PUÒ ANDARE AL SUPERMERCATO E NEI NEGOZI ALIMENTARI, IN FARMACIA E A CASA DI AMICI ANCHE SE “È FORTEMENTE RACCOMANDATO DI NON RICEVERE PERSONE DIVERSE DAI CONVIVENTI”
UNA RAGIONE IN PIU' PER INCAZZARSI: I RICCHI CINESI SONO DIVENTATI SEMPRE PIÙ RICCHI DURANTE LA PANDEMIA - HANNO GUADAGNATO 1.500 MILIARDI DI DOLLARI, METTENDO DA PARTE NEGLI ULTIMI CINQUE MESI LA RICCHEZZA ACCUMULATA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI GRAZIE AL BOOM DELL’E-COMMERCE E DEI GIOCHI ONLINE: ADESSO LA LORO RICCHEZZA TOTALE È ARRIVATA A QUOTA 4 MILA MILIARDI DI DOLLARI – AL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DEI SUPER-RICCHI C’È JACK MA, FONDATORE DI ALIBABA SEGUITO DA…
MARITI, TACETE! NON POTETE PIU' CRITICARE LE VOSTRE MOGLI - COL DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE SUL FEMMINICIDIO, L’ISTAT DOVRÀ REALIZZARE UN'INDAGINE CHE, OLTRE A DOMANDE SUI MALTRATTAMENTI, SI INFILA NEL PRIVATO PER SCOPRIRE SE L’UOMO SI PERMETTE DI CRITICARE L’ABBIGLIAMENTO, LA CUCINA O VIETA DI USARE IL BANCOMAT - IN QUESTI CASI...
METTI UNA SERA A CENA…IL COVID – LO SCORSO 21 FEBBRAIO, A SEGROMIGNO (LUCCA), 47 PERSONE MANGIARONO NELLO STESSO RISTORANTE E 26 DI LORO RISULTARONO POSITIVE - UNO STUDIO RIVELA IL MOTIVO DELL'ECCEZIONALE TASSO DI CONTAGIO DI QUELLA SERATA - LE PARTICOLARI CONDIZIONI IN CUI SI SVOLSE LA CENA…
CAFONALINO - L'UNICA MOSTRA POSSIBILE: ALL'ARIA APERTA. HA INAUGURATO A ROMA ''INSIEME'', CURATA DA GIANNI POLITI E COORDINATA DA MATTEO D'ALOJA. UNA COLLETTIVA DI 19 ARTISTI ROMANI LE CUI OPERE SONO STATE APPESE SULLE MURA AURELIANE A SAN LORENZO. ''PER GLI ARTISTI È UN MODO PER DIALOGARE. È LA FORMULA PER SUPERARE LA PROFONDA CRISI CHE STIAMO ATTRAVERSANDO. QUESTA MOSTRA CI RICORDERÀ COME ABBIAMO REAGITO''
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
ASCOLTATE IL VOSTRO SECONDO CERVELLO – LA PANCIA È LA PRIMA A SENTIRE SE QUALCOSA NON VA E AD AVVERTIRE IL CERVELLO PRINCIPALE: SUL NOSTRO INTESTINO SCARICHIAMO TUTTE LE TENSIONI PSICHICHE E NON È UN CASO CHE LA SINDROME DELL'INTESTINO IRRITABILE È QUASI SEMPRE UNA QUESTIONE DI STRESS - E SEPPUR LA TESTA VORREBBE NEGARE TUTTO, A VOLTE È PROPRIO QUEL BORBOTTIO SOTTO…