FLASH! IL PRESIDENTE DELLA RUSSIA NON SI DIMENTICA DI DAGOSPIA E CI MANDA I SUOI PIÙ AFFETTUOSI AUGURI DI BUONA PASQUA…-
FLASH! IL PRESIDENTE DELLA RUSSIA NON SI DIMENTICA DI DAGOSPIA E CI MANDA I SUOI PIÙ AFFETTUOSI AUGURI DI BUONA PASQUA…-
È MORTA A 77 ANNI CATHERINE SPAAK: ERA MALATA DA TEMPO E A LUGLIO ERA STATA COLPITA DA UN'EMORRAGIA CEREBRALE - ATTRICE, CANTANTE, CONDUTTRICE TV, GIORNALISTA. NATA IN BELGIO, A 16 ANNI DIVENNE LA PRIMA "NINFETTA" ITALIANA GRAZIE A "DOLCI INGANNI" DI LATTUADA E SOPRATTUTTO "LA VOGLIA MATTA" DI SALCE - L'ULTIMA INTERVISTA: "HO PERSO LA VISTA, NON RIUSCIVO A CAMMINARE. ORA NE RIDO, BISOGNA PRENDERE LE COSE CON LEGGEREZZA. LA MALATTIA, IL DOLORE, NON SONO UNA VERGOGNA" - IL BULLISMO SUL SET DELL'ARMATA BRANCALEONE, LE INTERVISTE DI "HAREM", GLI AMORI TORMENTATI CON CAPUCCI E DORELLI E IL TRAUMA DELLA BIMBA AVUTA A 17 ANNI, DA CUI FU ALLONTANATA CON UNA SENTENZA: "È STATA UNA VENDETTA DEI..." - VIDEO
ALTRO CHE TRANSIZIONE ECOLOGICA: NEGLI USA RIPRENDONO A TRIVELLARE – LA GUERRA IN UCRAINA SPINGE BIDEN A SFANCULARE UNA DELLE PROMESSE ELETTORALI SULLE TRIVELLE NELLE TERRE DI PROPRIETÀ FEDERALI: DA DOMANI L’AMMINISTRAZIONE METTE ALL’ASTA LE LICENZE PER LE ESPLORAZIONI PETROLIFERE IN 586 CHILOMETRI QUADRATI DISTRIBUITI IN NOVE STATI – I COSTI ALTI PER ESTRARRE UN BARILE NEGLI USA HANNO SEMPRE FRENATO LE GRANDI CORPORATION A INVESTIRE IN NUOVI POZZI, MA ADESSO…
BPM, UN’ASSICURAZIONE PER IL FUTURO - DIETRO ALLA MOSSA DI CREDIT AGRICOL SU BANCO BPM C’È ANCHE LA PARTITA DELLA BANCASSICURAZIONE PER CUI ERA SCESA IN CAMPO AXA – LA COMPAGNIA ERA INTERESSATA A COMPRARE UNA QUOTA DI MAGGIORANZA DEL BUSINESS ASSICURATIVO DELL’ISTITUTO DI CASTAGNA. E COSÌ LA BANCA FRANCESE GUIDATA DA MAIOLI È SALITA AL 9,2% PER SCORAGGIARE L’OPERAZIONE. ORA PERÒ L’AGRICOLE POTREBBE DECIDERE DI SALIRE ANCORA - LA PARTITA SI INTRECCIA CON QUELLA SU MPS
“MA PAPA FRANCESCO NON CAPISCE IL DOLORE DI QUESTA GENTE?” A “IN ONDA” IL FILOSOFO UMBERO GALIMBERTI PRENDE DI MIRA LA SCELTA DEL PONTEFICE DI FAR PORTARE LA CROCE DELLA VIA CRUCIS A UNA UCRAINA E A UNA RUSSA: “È COME QUANDO SI SUBISCE UN DELITTO IN FAMIGLIA E SI CHIEDE SUBITO SE SI PERDONA. LA PSICHE HA BISOGNO DI TEMPO PER ELABORARE QUESTE COSE. IN UCRAINA NON SI È PARLATO PER SIMBOLI, SI È PARLATO DA TERRORISTI, CON FEROCIA…” - VIDEO
"STIAMO POCO ALLEGRI!!! ALLEGRI…" - LAPO ELKANN SILURA MAX DOPI IL PARI TRA JUVE E BOLOGNA – QUELLE DEL NIPOTE DELL’AVVOCATO NON SONO SOLO LE PAROLE DI UN TIFOSO DELUSO PER IL BRUTTO RISULTATO RIMEDIATO DALLA FORMAZIONE BIANCONERA. LAPO, INFATTI, IN UN FUTURO NON TROPPO LONTANO POTREBBE ESSERE IL SUCCESSORE DI ANDREA AGNELLI ALLA PRESIDENZA DELLA JUVENTUS. IN QUEL CASO BYE BYE ALLEGRI…
CAFONALINO - PRESENTATO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI ROMA IL NUOVO LIBRO DI PAOLO GUZZANTI SULLA DESTRA ITALIANA: “IO STO DALLA PARTE DI ZELENSKY, MELONI MI HA STUPITO PERCHÉ HA PRESO UNA POSIZIONE NETTAMENTE ATLANTICA. SALVINI HA UN PASSATO DI MAGLIETTE CON PUTIN, COME LA LE PEN” - ALL’EVENTO PRESENTI MARCO DAMILANO, LUCIANO TIRINNANZI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
E SE BASTASSE RESPIRARE PER ELIMINARE I VIRUS? - UNA NUOVA RICERCA DEL WYSS INSTITUTE DELL’UNIVERSITÀ DI HARVARD HA RIVELATO CHE L’ALLUNGAMENTO E IL RILASSAMENTO DEI TESSUTI DEI POLMONI A OGNI RESPIRAZIONE GENERA RISPOSTE IMMUNITARIE CONTRO I VIRUS COME IL COVID: IL TEAM DI RICERCA HA SCOPERTO CHE I MOVIMENTI RESPIRATORI POTREBBERO SOPPRIMERE LA REPLICAZIONE DEL VIRUS DELL’INFLUENZA, ATTIVANDO AL CONTEMPO UN SISTEMA IMMUNITARIO PROTETTIVO INNATO…