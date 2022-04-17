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È MORTA A 77 ANNI CATHERINE SPAAK: ERA MALATA DA TEMPO E A LUGLIO ERA STATA COLPITA DA UN'EMORRAGIA CEREBRALE - ATTRICE, CANTANTE, CONDUTTRICE TV, GIORNALISTA. NATA IN BELGIO, A 16 ANNI DIVENNE LA PRIMA "NINFETTA" ITALIANA GRAZIE A "DOLCI INGANNI"  DI LATTUADA E SOPRATTUTTO "LA VOGLIA MATTA" DI SALCE - L'ULTIMA INTERVISTA: "HO PERSO LA VISTA, NON RIUSCIVO A CAMMINARE. ORA NE RIDO, BISOGNA PRENDERE LE COSE CON LEGGEREZZA. LA MALATTIA, IL DOLORE, NON SONO UNA VERGOGNA" - IL BULLISMO SUL SET DELL'ARMATA BRANCALEONE, LE INTERVISTE DI "HAREM", GLI AMORI TORMENTATI CON CAPUCCI E DORELLI E IL TRAUMA DELLA BIMBA AVUTA A 17 ANNI, DA CUI FU ALLONTANATA CON UNA SENTENZA: "È STATA UNA VENDETTA DEI..." - VIDEO

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BPM, UN’ASSICURAZIONE PER IL FUTURO - DIETRO ALLA MOSSA DI CREDIT AGRICOL SU BANCO BPM C’È ANCHE LA PARTITA DELLA BANCASSICURAZIONE PER CUI ERA SCESA IN CAMPO AXA – LA COMPAGNIA ERA INTERESSATA A COMPRARE UNA QUOTA DI MAGGIORANZA DEL BUSINESS ASSICURATIVO DELL’ISTITUTO DI CASTAGNA. E COSÌ LA BANCA FRANCESE GUIDATA DA MAIOLI È SALITA AL 9,2% PER SCORAGGIARE L’OPERAZIONE. ORA PERÒ L’AGRICOLE POTREBBE DECIDERE DI SALIRE ANCORA - LA PARTITA SI INTRECCIA CON QUELLA SU MPS

 

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