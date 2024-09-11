FLASH! - LA RELAZIONE DI BREZNEV AL 26° CONGRESSO DEL PCUS NEL 1981 A MOSCA DURÒ TRE ORE E TRE QUARTI. IL DISCORSO DI CEAUSESCU AL CONGRESSO COMUNISTA RUMENO DEL 1989, SEI ORE. MA IL PRIMATO SPETTA ALL'ALLUVIONALE COMIZIO DI FIDEL CASTRO TENUTO ALL'AVANA NEL FEBBRAIO 1998: SETTE ORE E 14 MINUTI! COMINCIÒ A PARLARE DOPO LE CINQUE DEL POMERIGGIO E SMISE A MEZZANOTTE PASSATA. DISSE: "MI DISPIACE DI AVERVI AFFATICATO, MA VOLEVO RIFLETTERE UN PO' CON VOI" ("CORRIERE DELLA SERA") - DA “ANTEPRIMA. LA SPREMUTA DI GIORNALI DI GIORGIO DELL’ARTI”-