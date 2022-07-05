FLASH! ROSOLINO, CAZZO RIDI? – LA CLAMOROSA GAFFE DELL’EX NUOTATORE CHE PUBBLICA UNA SUA FOTO PIACIONA, A TORSO NUDO, DA CANAZEI, IL PAESE DELLA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA CON TANTO DI BATTUTA: CHI NON RIDE, NON VINCE – UN FOLLOWER L’HA FULMINATO: “MA CHE TI RIDI? LI’ DOVE SEI C’E’ STATA UNA STRAGE”. E LUI CANCELLA I COMMENTI…-
CAFONALINO! – GRANDE AFFOLLAMENTO DI “FEDELI” PER LA “MESSA” DI BERNSTEIN BY MICHIELETTO, ALLE TERME DI CARACALLA: SCORTATO DA GUALTIERI, L’AUSTERO MINISTRO DELL’ECONOMIA DANIELE FRANCO ACCENNA ADDIRITTURA UN SORRISO – LA CURVACEA SERENA BORTONE SI PRESENTA IN BIANCO CON I CENTRINI DELLA NONNA SULLE SPALLE – GIANNI LETTA, LA SPLENDIDA ABBAGNATO, FABIA BETTINI E ANNA FOGLIETTA, DE CATALDO, MAURO MASI, NANCY BRILLI E DAGO: ECCO CHI C’ERA…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…