FLASH! ROSOLINO, CAZZO RIDI? – LA CLAMOROSA GAFFE DELL’EX NUOTATORE CHE PUBBLICA UNA SUA FOTO PIACIONA, A TORSO NUDO, DA CANAZEI, IL PAESE DELLA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA CON TANTO DI BATTUTA: CHI NON RIDE, NON VINCE – UN FOLLOWER L’HA FULMINATO: “MA CHE TI RIDI? LI’ DOVE SEI C’E’ STATA UNA STRAGE”. E LUI CANCELLA I COMMENTI…

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MASSIMILIANO ROSOLINO MASSIMILIANO ROSOLINO

 

 

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