FLASH - IL TORMENTONE DELLA "MATRICE" DEGLI SCONTRI IN PIAZZA A ROMA DIVENTA ARCHEO-MEME - LA FINTA COPERTINA DE "IL POPOLO" DOPO L'OMICIDIO MATTEOTTI CON LE ORECCHIE DA MERCANTE DI BENITO MUSSOLINI: "NON NE CONOSCO LA MATRICE"-
FLASH - IL TORMENTONE DELLA "MATRICE" DEGLI SCONTRI IN PIAZZA A ROMA DIVENTA ARCHEO-MEME - LA FINTA COPERTINA DE "IL POPOLO" DOPO L'OMICIDIO MATTEOTTI CON LE ORECCHIE DA MERCANTE DI BENITO MUSSOLINI: "NON NE CONOSCO LA MATRICE"-
"QUESTO È UN PLOTONE DI ESECUZIONE NEI CONFRONTI DI GIORGIA MELONI" - GUIDO CROSETTO LASCIA "PIAZZAPULITA" DOVE DA PIÙ DI UN'ORA SI STAVA DISCUTENDO DELLA "LOBBY NERA" SCOPERCHIATA DA FANPAGE - DAGO-DOMANDA: A CHE TITOLO CROSETTO QUOTIDIANAMENTE VIENE INTERVISTATO A PROPOSITO DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI? IL RUOLO CHE RICOPRE E' DI PRESIDENTE DELL’AIAD, LA FEDERAZIONE CHE RAPPRESENTA LE AZIENDE ITALIANE PER L’AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA… - VIDEO
NON FATE GLI STRONZI CON I POVERI - IL GOVERNO RIFINANZIA IL REDDITO DI CITTADINANZA CON ALTRI 200 MILIONI E GIORGETTI SCAPOCCIA: “È UNA MISURA CHE NON CREA LAVORO” - MA IL GRILLINO PATUANELLI LO FULMINA: “SENZA IL REDDITO DI CITTADINANZA LA TENSIONE SOCIALE SAREBBE ESPLOSA” - A DIFFERENZA DEI LEGHISTI, DRAGHI SA CHE LA DIFFUSIONE DELLA POVERTA’ E’ UNA BOMBA SOCIALE: PARLARE DI GENTE CHE “STA SUL DIVANO” QUANDO C’E’ CHI NON SA COME METTERE IL PIATTO A TAVOLA E’ PERICOLOSISSIMO (SE LA DISPERAZIONE VA OLTRE IL LIVELLO DI GUARDIA ALTRO CHE FASCISTI IN PIAZZA…)
UN NATALE IN BIANCO – L'INGORGO DI 60 NAVI PORTACONTAINER CHE SI È CREATO DAVANTI AI PORTI DI LOS ANGELES E LONG BEACH RISCHIA DI FAR PASSARE UN NATALE SENZA REGALI PER GLI AMERICANI – BIDEN HA INCONTRATO I GRANDI DISTRIBUTORI COMMERCIALI E LE AUTORITÀ PORTUALI DELLE DUE CITTÀ CALIFORNIANE MA A POCO PIÙ DI DUE MESI A NATALE, QUELLO CHE NON È STATO GIÀ SPEDITO DALL'ASIA DIFFICILMENTE ARRIVERÀ ENTRO METÀ DICEMBRE – E IN EUROPA LA SITUAZIONE NON È TANTO MIGLIORE…
IN TEXAS SE NE FOTTONO DEL “POLITICALLY CORRECT” - IL SENATO DELLO STATO AMERICANO HA VIETATO AGLI ATLETI TRANSGENDER DI COMPETERE NELLE SQUADRE CHE NON CORRISPONDONO AL GENERE CON CUI SONO STATI REGISTRATI ALLA NASCITA – LE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESE DEI DIRITTI CIVILI: “LEGGE DISCRIMINATORIA”
CAFONALINO - CON LA STUPENDA STAR AMERICANA JESSICA CHASTAIN E UN ESTASIATO PRESIDENTE MATTARELLA SI APRE LA SEDICESIMA FESTA DEL CINEMA DI ROMA: SUL RED CARPET LAURA DELLI COLLI, LUIGI ABETE, ELIANA MIGLIO, VALTER E PAOLA MAINETTI, BEPPE CONVERTINI, GIULIANO SANGIORGI ACCOLTO DA UN’OVAZIONE - SULLO SCHERMO LA CHASTAIN HA INCANTATO TUTTI CON LA SUA PRODIGIOSA INTERPRETAZIONE NEL FILM DI MICHAEL SHOWALTER "THE EYES OF TAMMY FAYE"… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
VALLO A SPIEGARE A QUEI TONTI DI NO VAX - MATTIA FELTRI: “L'INGHILTERRA VIAGGIA A 45-46 MILA CONTAGI AL GIORNO. LA RECRUDESCENZA HA A CHE VEDERE CON LA VARIANTE DELTA MA ANCHE AL FATTO CHE NEI VACCINATI SI RIDUCONO GLI ANTICORPI, PRESTO SUCCEDERÀ ANCHE A NOI, E LA CAMPAGNA PER LA TERZA DOSE NON È SOLLECITA QUANTO LA PRECEDENTE. È COME SE L'INGHILTERRA CI STESSE MOSTRANDO IL FUTURO: SE NON SAREMO BRAVI CON LE TERZE DOSI, E SE ILLUDENDOCI DI AVER VINTO RINUNCEREMO TROPPO FACILMENTE ALLE RESTRIZIONI, CI RICASCHEREMO DI NUOVO”