“È UN ALCOLIZZATO CHE NON SI LAVA E NON RIESCE A FARE SESSO” – VOLANO GLI STRACCI TRA PHIL COLLINS E L’EX ORIANNE CEVEY CHE HA SMERDATO IL MARITO IN TRIBUNALE DURANTE LA CAUSA PER LA VILLA DI MIAMI, DOVE LA SIGNORA SI ERA INFILATA ABUSIVAMENTE CON IL TOYBOY CHE HA SPOSATO IN SEGRETO – UN GIUDICE HA STABILITO CHE LA CASA È DEL CANTANTE E LEI È PARTITA ALL’ATTACCO: “DOPO UN’OPERAZIONE ALLA SCHIENA È DIVENTATO…” -VIDEO

DAGONEWS

phil collins e orianne cevey

Volano gli stracci tra Phil Collins e l’ex moglie Orianne Cevey che, dopo aver perso la causa per rimanere nelle villa di Miami dove era andata ad abitare con il nuovo marito toyboy, ha deriso le prestazioni sessuali del cantante e la sua igiene personale in tribunale.

Collins, dal canto suo, ha accusato l’ex di estorsione, chiedendo al giudice di prendere dei provvedimenti per le parole denigratorie di Cevey.

orianne cevey e thomas bates 2

Il cantante e l’ex moglie si sono fatti la guerra per settimane dopo che lei aveva preso possesso della villa del cantante a Miami che aveva occupato con il suo nuovo marito Thomas Bates, il 31enne che ha sposato a Las Vegas ad agosto. Il giudice ha dato ragione a Collins dando tempo alla coppia fino a gennaio per liberare la casa, ma Cevey, 46enne, non ha alcuna intenzione di arrendersi affermando di avere il diritto alla metà del ricavato della villa che andrà sul mercato per 40 milioni di dollari. Un appello che non si limita alla richiesta, ma che entra nell’intimo del cantante che è stato brutalmente denigrato nelle carte presentate dai suoi avvocati in tribunale.

la villa di phil collins

Secondo la Cevey, Collins è un fallito che si è buttato su alcol e antidolorifici da quando la sua capacità vocale "è diminuita". Lo ha descritto come ubriaco già a metà mattina a tal punto da essere stato ricoverato in ospedale dopo una caduta. «Nel 2019 Philip ha perso le sue doti.

È diventato sempre più depresso, chiuso e violento e, a seguito di un'operazione alla schiena, sempre più dipendente da antidepressivi e antidolorifici. Non era più in grado di fare sesso. Ha smesso di fare la doccia, di lavarsi i denti e di vestirsi adeguatamente (infatti non si è fatto la doccia né si è lavato i denti dal 2019 fino all'agosto 2020 quando ha lasciato la proprietà).

phil collins

Ha iniziato a puzzare e il suo fetore è diventato così evidente che è diventato un eremita che si è rifiutato di interagire con qualsiasi persona. Era incapace di fornire supporto emotivo, dare amore o prendersi cura dei suoi figli o di Orianne. Ad agosto ha detto a Orianne che si sarebbe trasferito in Svizzera dove sarebbe rimasto fino alla fine dell’anno».

Le accuse sono state ampiamente respinte al mittente dal team di avvocati di Collins che hanno parlato di «una litania di accuse false, immateriali, impertinenti, scandalose e scurrili che non hanno nulla a che fare con le rivendicazioni legali. Sono accuse sensazionalistiche fatte per estorcere denaro».

orianne cevey 1 phil collins, tony banks, mike rutherford 2 orianne cevey 3 schermata 2020 11 09 alle 10.25.28 phil collins e orianne cevey 1 34889292 8891397 on monday collins who shares sons nicholas 19 and matthew 15 wit a 2 1603981746868 orianne cevey e thomas bates 1 la villa di phil collins a miami 1 phil collins e orianne cevey 2 la villa di phil collins a miami 2 schermata 2020 11 09 alle 10.25.36 orianne cevey