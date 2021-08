“ALCUNI BAMBINI SONO RIMASTI IMPIGLIATI NEL FILO SPINATO” – NUOVE SCENE DI DISPERAZIONE DALL’AEROPORTO DI KABUL DOVE LE DONNE STANNO LANCIANDO I LORO BAMBINI OLTRE LE RECINZIONI, CHIEDENDO AI SOLDATI DI PRENDERLI – ALTRI 400 AFGHANI SONO IN VIAGGIO VERSO ROMA E NEI PROSSIMI GIORNI LE PRIME FAMIGLIE ARRIVERANNO A MILANO - E JOSEP BORRELL SUONA LA SVEGLIA A BIDEN: “IL PRESIDENTE HA DETTO CHE COSTRUIRE UNO STATO NON È MAI STATO UN OBIETTIVO. QUESTO È DISCUTIBILE….” - VIDEO

(ANSA) - "E' stato orribile, le donne hanno lanciato i loro bambini oltre il filo spinato" all'aeroporto "chiedendo ai soldati di prenderli". E' il drammatico racconto a Skynews di un alto ufficiale afgano, che ha aggiunto che alcuni bimbi "sono rimasti impigliati nel filo spinato".

AFGHANISTAN: PROSEGUE PONTE AEREO, ALTRI 400 VERSO ROMA

(ANSA) - Questa mattina alle 8 é decollato da Kabul un C130 dell'Aeronautica Militare che ha evacuato 99 cittadini afghani. Nella notte un altro velivolo C130 era decollato da Kabul con a bordo 95 persone. Dopo uno scalo tecnico, tutti saranno trasportati con i KC767 in Italia dove il prossimo volo giungerà nelle prossime ore.

Oggi ulteriori 2 C130J decolleranno dal Kuwait per Kabul. Nella tarda mattinata di oggi atterrerà a Fiumicino un KC 767 con a bordo 200 afghani evacuati ieri dalla capitale afghana. Lo fa sapere il ministero della Difesa.

Con l'arrivo odierno sono oltre 500 gli ex collaboratori e loro familiari trasferiti in Italia dal giugno scorso quando con l'operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani. La Difesa ha messo in campo per l'operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze, comandato dal generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l'area di operazione e l'Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul.

Sono oltre 1500 i militari italiani del Covi impegnati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul.

Personale del Joint Force HQ (JFHQ), del Comando Operazioni Forze Speciali (COFS), della Joint Evacuation Task Force (JETF), della Joint Special Operation Task Force (JSOTF), del Comando Operazioni Aerospaziali AM (COA), della 46^ Brigata Aerea, del 14/o Stormo dell'Aeronautica Militare, della Task Force Air di Al Salem (Kuwait), oltre a tutti i militari delle Forze Armate e dei Carabinieri preposti alla accoglienza e gestione al loro arrivo in Italia.

AFGHANISTAN: SALA, IN ARRIVO PRIME FAMIGLIE A MILANO

(ANSA) - "Nei prossimi giorni raggiungeranno la nostra città alcune decine di cittadini afghani, con le proprie famiglie, che hanno collaborato con le Forze Armate, con l'Ambasciata italiana e con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in Afghanistan". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, spiegando come il Comune e la Prefettura di Milano, a cui il coordinamento nazionale per l'emergenza assegnerà una quota di nuclei familiari provenienti dall'Afghanistan, hanno avviato la loro collaborazione.

afghanistan profughi in fuga dai talebani

"Il Comune, su richiesta della Prefettura di Milano e in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, sta individuando e verificando gli spazi adeguati, - ha aggiunto il sindaco - che non possono essere improvvisati perché devono essere dotati dei servizi minimi adeguati per l'accoglienza di nuclei familiari". "Penso che ciascuno debba fare la sua parte, piccola o grande che sia, davanti a un'emergenza epocale come quella afgana, e noi siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo", ha concluso Sala.

BORRELL, PAROLE BIDEN SU COSTRUZIONE STATO DISCUTIBILI

(ANSA) - "Quello che è accaduto in Afghanistan solleva molte questioni sull'impegno occidentale, e su quanto siamo stati in grado di raggiungere. Il primo obiettivo era combattere Al Qaeda. Il presidente Biden ha detto che costruire uno Stato non è mai stato" un obiettivo "questo è discutibile. Abbiamo fatto molto per costruire uno Stato che potesse garantire lo stato di diritto ed il rispetto delle libertà fondamentali. Siamo riusciti nella prima parte. Abbiamo fallito nella seconda missione. Anche se c'è da chiedersi se fosse una missione". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in un'audizione straordinaria all'Eurocamera.

