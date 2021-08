“NON ANDATE ALL’AEROPORTO DI KABUL” - L’ALLARME DELL’AMBASCIATA USA IN AFGHANISTAN AI CITTADINI AMERICANI: “EVITATE I CANCELLI DI INGRESSO E SE SIETE GIÀ ALLO SCALO LASCIATELO IMMEDIATAMENTE, CI SONO MINACCE ALLA SICUREZZA…” – IL REGNO UNITO FA LO STESSO: "C'È UNA MINACCIA ALTA E PERMANENTE DI ATTACCO TERRORISTICO". IL TUTTO MENTRE MIGLIAIA DI AFGANI SONO AMMASSATI ALL'INGRESSO NELLA SPERANZA DI FUGGIRE...

un soldato amerciano da il cinque a un ragazzino afgano

Afghanistan: Usa ad americani,non andate aeroporto Kabul

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - L'ambasciata Usa in Afghanistan esorta gli americani a non recarsi all'aeroporto di Kabul: chi è già allo scalo deve lasciarlo immediatamente a causa di "minacce alla sicurezza".

"A causa di minacce alla sicurezza fuori dai cancelli dell'aeroporto di Kabul, chiediamo ai cittadini americani di evitare di recarsi all'aeroporto e di evitare i cancelli di ingresso a meno che non siano state ricevute istruzioni da rappresentanti del governo", afferma l'ambasciata americana.

Afghanistan: Gb, 'evitate scalo Kabul, rischio attentati'

(ANSA-AFP) - PARIGI, 26 AGO - Nella tarda serata di ieri il Regno Unito ha consigliato ai cittadini britannici di non recarsi all'aeroporto di Kabul per essere evacuati dal Paese asiatico, avvertendoli degli alti rischi di un "attacco terroristico". "Non andate all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul", ha scritto il Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth sul suo sito web.

"C'è una minaccia alta e permanente di attacco terroristico", sottolinea, mentre migliaia di afgani sono ancora ammassati alle porte dello scalo nella speranza di fuggire dal Paese caduto nelle mani dei talebani. "Se ti trovi nella zona dell'aeroporto lascialo, vai in un luogo sicuro e attendi ulteriori istruzioni", ha aggiunto la diplomazia britannica. "Se sei in grado di lasciare l'Afghanistan in sicurezza con altri mezzi, fallo immediatamente".

afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 3 afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul 2 afghani provano a fuggire all aeroporto di kabul afghani in fuga dall aeroporto di kabul 2 afghani in fuga dall aeroporto di kabul 1