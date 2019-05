30 mag 2019 09:46

“VENGO DA KRYPTON” – UN 29ENNE HA TIRATO LA LEVA D’EMERGENZA NELLA METROPOLITANA DI MILANO PER NOVE VOLTE IN DUE GIORNI – LA MOTIVAZIONE? UN ORDINE ARRIVATO DA UN FANTOMATICO ESSERE SUPERIORE – FERMATO DALLA POLIZIA HA RIVELATO DI PROVENIRE DALLO STESSO PIANETA DI SUPERMAN: “È STATA UN’ENERGIA A MUOVERE LA MIA MANO PER FERMARE I TRENI…”

Da "www.ilfattoquotidiano.it" metro milano Ha tirato la leva di emergenza nella metro di Milano per nove volte in due giorni. La sua motivazione? Un ordine arrivato da un essere superiore. Si è giustificato così un 29enne, artefice del gesto, quando è stato fermato dagli agenti: “Vengo da Krypton (il pianeta da cui proviene Superman, ndr), è stata un’energia a muovere la mia mano per fermare i treni”. batman v superman 9 E così lui ha fatto, tra domenica 26 e lunedì 27 maggio, attivando il dispositivo che serve per abbassare la tensione e quindi bloccando la regolare circolazione della metro. Il ragazzo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ed è stato portato all’ospedale San Paolo per una visita psichiatrica. batman v superman 3 metro milano 8 metro milano 1 metro milano 3 metro milano 5 batman v superman 2 batman v superman 11 metro milano 7 batman v superman 10 batman v superman 1 metro milano 6 metro milano 4 batman contro superman 11