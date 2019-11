24 nov 2019 11:52

DI MAGLIANA IN PEGGIO – TORNA IN CARCERE FABIOLA MORETTI, LA “PRIMULA ROSSA” DELLA BANDA DELLA MAGLIANA: NASCONDEVA PIÙ DI UN ETTO DI COCAINA NEL REGGISENO – L’EX COMPAGNA DI ANTONIO MANCINI ALIAS “L’ACCATTONE” QUATTRO ANNI FA ERA STATA ARRESTATA PER AVER ACCOLTELLATO IL COMPAGNO DELLA FIGLIA – AMICA DI DE PEDIS, È UN PERSONAGGIO-CHIAVE DI MOLTI MISTERI, DALL’OMICIDIO PERCORELLI A EMANUELA ORLANDI