NON ABBIAMO ANCORA PERSO IL PHIL (COLLINS) – BRUTTA CADUTA SUL PALCO DURANTE UN CONCERTO A CHARLOTTE, NELLA CAROLINA DEL NORD: IL MUSICISTA STAVA PER SEDERSI QUANDO LA SEDIA CON LE RUOTE SI È MOSSA E LUI È FRANATO A TERRA TRA LE URLA DEL PUBBLICO – COLLINS, CHE DA ANNI LOTTA CON UN PROBLEMA ALLA SCHIENA, NON HA FERMATO LO SPETTACOLO, MA POCHE ORE PRIMA…(VIDEO)