14 ago 2021 07:59

NON C’È DUE SENZA TRE! – LE AUTORITÀ STATUNITENSI DANNO UFFICIALMENTE IL VIA LIBERO ALLA TERZA DOSE DI VACCINO ANTI-CORONAVIRUS PER LE PERSONE IMMUNODEPRESSE – DOPO IL VIA LIBERA DELLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, ANCHE IL CDC, LA PRINCIPALE AUTORITÀ SANITARIA STATUNITENSE, HA DATO IL SUO OK…