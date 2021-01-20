IL VIDEO DI MYRTA MERLINO CONTRO DAGOSPIA
MYRTA MERLINO DISGUSTATA DAL FLASH DI DAGOSPIA SU RENATA POLVERINI
"HO LETTO IERI UN PEZZO DISGUSTOSO SULLA POLVERINI CHE MI HA FATTO VENIRE IL VOLTASTOMACO" - MYRTA MERLINO TRAVASA UN PO' DI BILE, IN DIRETTA A "L'ARIA CHE TIRA", SULL'ARTICOLO DI DAGOSPIA (SENZA NEANCHE CITARCI) SULLA LIASON TRA LA POLVERINI E LUCA LOTTI: "HANNO SCRITTO CHE LEI SAREBBE IN PREDA A UN DELIRIO ORMONALE…SU DI UN UOMO CERTE COSE NON SI SAREBBERO MAI SCRITTE" - LA FURIA FEMMINISTEGGIANTE DEVE AVERLA RINTRONATA: FINGE DI IGNORARE COSA E' STATO SCRITTO, AD ESEMPIO, DI GIANFRANCO FINI QUANDO SI FIDANZO' CON LA TULLIANI O QUELLO CHE VIENE VOMITATO SUI CALCIATORI PER LE LORO LIASON, QUANDO NON RENDONO IN CAMPO… - VIDEO-
IL VIDEO DI MYRTA MERLINO CONTRO DAGOSPIA
IL LORD TOSSICO - HARRY BRANT, MORTO A 24 ANNI PER UNA OVERDOSE DI FARMACI, SAREBBE DOVUTO ENTRARE A BREVE IN CLINICA PER DISINTOSSICARSI - FIGLIO DEL COLLEZIONISTA PETER E DELLA TOP MODEL STEPHANIE SEYMOUR, ERA CONSIDERATO L'EQUIVALENTE MASCHILE DI PARIS HILTON - NEL 2016 HARRY ERA STATO ARRESTATO PER ESSERSI RIFIUTATO DI PAGARE UN TAXI (UNA ROBA DA PULCIARO, ALTRO CHE LORD) - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
VOLETE SAPERE QUALI SONO I PASSAPORTI PIÙ POTENTI DEL MONDO IN TEMPI DI PANDEMIA? LA CLASSIFICA DI “HENLEY & PARTNERS”, CHE ANALIZZA I DOCUMENTI DI 199 PAESI, CONFERMA IN TESTA IL GIAPPONE. L’ITALIA SI PIAZZA QUARTA – AI PRIMI POSTI DELLA GRADUATORIA CI SONO I PASSAPORTI DELL’AREA DELL’ASIA-PACIFICO. IL MOTIVO? MOLTO PIÙ ATTUALE DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE…
"NON FINIRÀ PRIMA DELL'ESTATE 2022 MA COL 20% DI IMMUNI SI PUÒ RIPARTIRE" - IL VIROLOGO PREGLIASCO: "IL LOCKDOWN SERVIREBBE MA È IMPRATICABILE, SCATENEREBBE UNA RIVOLTA SOCIALE. LA VARIANTE INGLESE DEL COVID COME QUELLA SUDAFRICANA SONO SENSIBILI ALLA VACCINAZIONE, LA BRASILIANA NON SI SA ANCORA, MA NON È L'ULTIMA. PIÙ IL VIRUS SI RIPRODUCE PIÙ VARIA, PER QUESTO VA FRENATO, MA VA DETTO CHE UNA VARIANTE SU DIECI MILIARDI È DAVVERO NEGATIVA…"