HOMO FABER! LA VITA DA ROMANZO TRA NUOTO, RADIO, DISCOTECHE DI FABER CUCCHETTI, DECANO DEI DJ – L’ESORDIO ALL’ALIBI IN MEZZO AI "GAY CON BAFFI E PANTALONI DI CUOIO" E LE NOTTI A CAPRI CON LA SORELLA DI PEPPINO DI CAPRI CHE FACEVA LA CASSIERA (“MI TRATTAVANO COME UNO SGUATTERO”) - “DIMENSIONE DANCE” NELL’83, PRIMO PROGRAMMA DI MUSICA MIXATA IN RADIO, E LA LEZIONE DI SCRATCH A "DOMENICA IN" - LA RINASCITA A SANTO DOMINGO - "MARCO TRANI? ERAVAMO I DUE PIÙ IMPORTANTI, MA TRA NOI NON C’ERA RIVALITÀ. IO PENSAVO A LANCIARE I DISCHI, LUI ERA UN ARTISTA AL CENTO PER CENTO” – VIDEO
“DRAGHI ANDREBBE PROCESSATO PER IL CRAC DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA”. VI RICORDATE QUANDO GRILLO INSULTAVA L’EX PRESIDENTE BCE CHIAMANDOLO “DRACULA”, AFFAMATORE DEL POPOLO? - “PENSO CHE LUI SIA UNA BRAVA PERSONA, MA QUANDO NON AUMENTA I TASSI DELLO 0,25% CHE FA? – E ANCORA: “LUI E LA BCE RICOMPENSANO IL CRAC FINANZIARIO AZZERANDO IL WELFARE DEI PAESI”, PARLANDO DI OSCURI “RICATTI DELLA BCE” SULL'ABOLIZIONE DELL'ARTICOLO 18, PERORATA DA RENZI– ORA PER BEPPONE E PER I GRILLINI IL "MASSONE" DA "PROCESSARE" È UN MITO…
QUAL È L'UNICO SETTORE NEL MONDO DEL CINEMA CHE HA FATTO AFFARI D'ORO CON LA PANDEMIA? IL PORNO! AXEL BRAUN, REGISTA ITALIANO VENERATO A LOS ANGELES PER LE PARODIE HARD DEI BLOCKBUSTER: "FACCIO ACCOPPIARE I SUPEREROI MARVEL, I PERSONAGGI DI HAPPY DAYS, QUELLI DI STAR WARS E I PUFFI. DURANTE IL LOCKDOWN IL MIO SITO È CRESCIUTO DEL 600%" - "PAPÀ PORTÒ LE PRIME RIVISTE SCONCE DAL BELGIO SULL'AUTO CONSOLARE DI SUO PADRE" - "NON C'È MAI STATO E NON CI SARÀ PIÙ UN FENOMENO COME ROCCO SIFFREDI, VORREI DIRIGERLO IN UN FILM CHE..."
IBRA DA ORGASMO – RE ZLATAN DA’ IL VIA ALLA GOLEADA CONTRO IL CROTONE REALIZZANDO LA 500ESIMA RETE CON I CLUB E POI FA DOPPIETTA (LA SESTA IN CAMPIONATO) . IBRAHIMOVIC, ANCHE A 39 ANNI, E’ SEMPRE PIU’ IL VALORE AGGIUNTO DEL MILAN CHE TORNA IN TESTA AL CAMPIONATO – “IL GOL NUMERO 500? SIGNIFICA CHE NE HO FATTO QUALCUNO NELLA MIA CARRIERA, MA L'IMPORTANTE È CONTINUARE E…”
CAFONALINO DEI FORCHETTONI! – AL PALAEXPO CON LA SCUSA DELLA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI ELISABETTA GREGORACI FA FINTA DI SAPER CUCINARE CON ROSOLINO E BEPPE CONVERTINI – OVVIAMENTE POI CI HA MESSO UNA PEZZA LO CHEF ALESSANDRO CIRCIELLO, CHE HA MESSO IN PENTOLA ZAMPONE E COTECHINO PER LA GIOIA DI “ELI”…
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO