A ROMA, MA ANCHE A LONDRA, I RAGAZZI RICCHI ORGANIZZANO LE FESTE COME AI TEMPI DEL PROIBIZIONISMO. A PAGAMENTO! BLITZ ALL'ALBA DELLA POLIZIA NELLA ROMA BENE PER UN PARTY CLANDESTINO IN UN B&B. PIU' DI 30 RAGAZZI MULTATI (400 EURO A TESTA), DUE DI LORO HANNO PROVATO AD OPPORRE RESISTENZA E SONO STATI PORTATI IN QUESTURA - TRA GLI ORGANIZZATORI IL FIGLIO DI UNA EX POLITICA E IL RAM-POLLO DI UNA FAMIGLIA DI COSTRUTTORI CHE AL MOMENTO DEL BLITZ E' SCAPPATO SUL BALCONE DI UNA CASA ACCANTO...

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Da roma.repubblica.it

 

Nel quartiere Aurelio, all'interno di un'abitazione privata, scoperta una festa privata in corso con 14 ragazzi. Tutte le persone sono state multate; inoltre 2 di loro sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti della Sezione Volanti intervenuti. Nel corso dei servizi in totale sono state controllate più di 180 persone.

 

 

FESTA CLANDESTINA 1 FESTA CLANDESTINA 1

 

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