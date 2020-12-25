Da https://tg24.sky.it/
A Roma è stato arrestato dalla polizia un uomo, che camminava nudo nella tarda mattinata di ieri su Lungotevere dell'Acqua Acetosa. A notarlo è stata una volante. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.
ROMA A NUDO – IL LOCKDOWN DA’ ALLA TESTA: NEL GIORNO DELLA VIGILIA DI NATALE, SUL LUNGOTEVERE, UN UOMO CAMMINA COMPLETAMENTE NUDO. ECCO COME E’ FINITA...-
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A Roma è stato arrestato dalla polizia un uomo, che camminava nudo nella tarda mattinata di ieri su Lungotevere dell'Acqua Acetosa. A notarlo è stata una volante. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.
DAGO: ALBERTO GENOVESE AVEVA SOLO 13 ANNI QUANDO USCÌ “AMERICAN PSYCHO” DI BRET EASTON ELLIS, UN LIBRO CHE LUI E I SUOI AMICI COCAINOMANI NON AVRANNO CERTO SFOGLIATO - NON LE HA SCUOIATE COME PATRICK BATEMAN, LO SCHIZOIDE, SADICO YUPPIE ABITANTE TRA LE MILLE LUCI DI MANHATTAN, DIVENTATO MAGO DI WALL STREET, MA ALBERTO GENOVESE, LO SCHIZOIDE, SADICO YUPPIE USCITO DALLA BOCCONI, ABITANTE SU UNA TERRAZZA CON VISTA DUOMO, DIVENTATO MANAGER IN MCKINSEY POI MAGO DELLE START UP E ARLECCHINO DI UN CARNEVALE ORRIBILE DI CORPI ABUSATI, COMPRATI, CONSUMATI E, FORTUNATAMENTE, NON UCCISI C’ERA GIÀ DA TRENT’ANNI FA. ECCOLO ERA LÌ, DENTRO IL ROMANZO
ROTOLANDO VERSO MIFSUD - TRUMP GRAZIA PAPADOPOULOS, L'ANELLO ITALIANO DEL RUSSIAGATE, MA NON HA DIMENTICATO MIFSUD, IL PROFESSORE DELLA LINK CHE AVREBBE OFFERTO AL GIOVANE E INGENUO MEMBRO DELLA CAMPAGNA TRUMP DI METTERE LE MANI SULLE MAIL HACKERATE DAI RUSSI ALLA CLINTON. COSA HANNO DATO I SERVIZI ITALIANI A BILL BARR NEL FAMOSO INCONTRO DI FERRAGOSTO?
SIENA-BRUXELLES, SOLA ANDATA - AVVISATE I 5 STELLE: IL NUOVO PIANO STRATEGICO MPS NON CONVINCE LA COMMISSIONE EUROPEA: LA BANCA SAREBBE DOVUTA TORNARE IN UTILE GIÀ NEL 2019, SECONDO IL PIANO PRESENTATO E ''BOLLINATO''. INVECE LO SCORSO ESERCIZIO SI È CHIUSO IN PERDITA PER 1,033 MILIARDI. E CI VOGLIONO AGGREGAZIONI IL PRIMA POSSIBILE (MA I GRILLINI NON VOGLIONO FINIRE IN UNICREDIT: MPS DEVE ESSERE UNA BANCA DELLO STATO)
E ORA CHI VUOLE INCROCIARE I GUANTONI CON BERLANGA? 16 INCONTRI, 16 VITTORIE PER KO AL PRIMO ROUND: IL PUGILE DI BROOKLYN, PORTORICANO DI ORIGINE, FA PAURA. E ORA GLI AVVERSARI PER COMBATTERE CON LUI VOGLIONO PIÙ SOLDI – BERLANGA: “IO NON PUNTO A VINCERE AL PRIMO ROUND. SE I MIEI AVVERSARI RESISTESSERO IN PIEDI...”. LA CACCIA AL PROSSIMO IMPAVIDO È APPENA COMINCIATA – VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…