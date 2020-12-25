ROMA A NUDO – IL LOCKDOWN DA’ ALLA TESTA: NEL GIORNO DELLA VIGILIA DI NATALE, SUL LUNGOTEVERE, UN UOMO CAMMINA COMPLETAMENTE NUDO. ECCO COME E’ FINITA...

-

Condividi questo articolo

Da https://tg24.sky.it/

 

uomo nudo lungotevere uomo nudo lungotevere

A Roma è stato arrestato dalla polizia un uomo, che camminava nudo nella tarda mattinata di ieri su Lungotevere dell'Acqua Acetosa. A notarlo è stata una volante. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

uomo nudo lungotevere uomo nudo lungotevere

 

Condividi questo articolo

media e tv

DAGO: ALBERTO GENOVESE AVEVA SOLO 13 ANNI QUANDO USCÌ “AMERICAN PSYCHO” DI BRET EASTON ELLIS, UN LIBRO CHE LUI E I SUOI AMICI COCAINOMANI NON AVRANNO CERTO SFOGLIATO - NON LE HA SCUOIATE COME PATRICK BATEMAN, LO SCHIZOIDE, SADICO YUPPIE ABITANTE TRA LE MILLE LUCI DI MANHATTAN, DIVENTATO MAGO DI WALL STREET, MA ALBERTO GENOVESE, LO SCHIZOIDE, SADICO YUPPIE USCITO DALLA BOCCONI, ABITANTE SU UNA TERRAZZA CON VISTA DUOMO, DIVENTATO MANAGER IN MCKINSEY POI MAGO DELLE START UP E ARLECCHINO DI UN CARNEVALE ORRIBILE DI CORPI ABUSATI, COMPRATI, CONSUMATI E, FORTUNATAMENTE, NON UCCISI C’ERA GIÀ DA TRENT’ANNI FA. ECCOLO ERA LÌ, DENTRO IL ROMANZO

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute