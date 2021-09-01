SONO FUORI DI TESLA! MARIJUANA E PORNHUB: COSI' ELON MUSK E' FINITO NEI GUAI - NEL DICEMBRE DEL 2019 LE AZIONI TESLA HANNO PERSO IMPROVVISAMENTE IL 9% E LA NASA HA APERTO UN'INDAGINE SU SPACEX - COLPA DEL MILIARDARIO: DURANTE LA REGISTRAZIONE DI UN PODCAST AVEVA BEVUTO WHISKY E FUMATO ERBA... - VIDEO 

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Da lastampa.it

 

Elon Musk fuma Elon Musk fuma

La vita, le idee e i segreti del visionario Ceo di Tesla e SpaceX che il 24 settembre prossimo sarà a Torino per partecipare all' Italia Tech Week. 

Elon Musk beve Elon Musk beve

 

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IL SUPERSALONE ECCOLO QUA, QUANDO ENTRI IL DESIGN FA ‘’TAAAC!’’ – ‘’UNA DEFINIZIONE FULMINANTE DEL NUOVO GUSTO DEGLI ITALIANI? DIREI UN GUSTO..."TAAAC!", ALLA RENATO POZZETTO'' – “GIORNATA INCREDIBILE” QUESTA PRIMA DEL SALONE DEL MOBILE CURATO DA STEFANO BOERI: L'INAUGURAZIONE IN POMPA MAGNA CON MATTARELLA, GLI ALBERGHI PIENI, LA BABELE DI LINGUE, I TAXI DI NUOVO INCOLONNATI, LE FILE DAVANTI AI NEGOZI: IL SALONE È TORNATO E IL COVID SEMBRA UN'OMBRA MALIGNA AL MOMENTO NASCOSTA - CAFONAL DEL PARTY ALLA TRIENNALE

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DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO

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