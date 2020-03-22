Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di fronte all’aggravarsi della crisi legata al coronavirus, ha annunciato sabato, in tarda serata, un nuovo decreto che comporterà una nuova stretta sulle attività aperte. Questa è la lista delle categorie produttive che potranno continuare a lavorare. L’elenco sarà allegato al decreto che dovrebbe essere pubblicato nella serata di domenica: solo allora sarà definitivo. Non è ancora chiaro come si dovrà comportare chi produce a monte delle filiere salvaguardate: anche per comprendere questo aspetto bisognerà attendere la pubblicazione del decreto.
1 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
comunicato stampa parlamentare sulle dirette facebook di conte
3 PESCA E ACQUACOLTURA
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13.96 FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI TECNICI ED INDUSTRIALI
13.94 FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI
13.95 FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)
14.12 CONFEZIONI DI CAMICI, DIVISE E ALTRI INDUMENTI DA LAVORO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22.1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
22.2 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
23.19 FABBRICAZIONE DI VETRERIE PER LABORATORI, PER USO IGIENICO, PER FARMACIA
23.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
24.42 PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI
26.6 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI (INCLUSE PARTI STACCATE E ACCESSORI)
26.6 FABBRICAZIONE DI ALTRI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTICHE
l'ennesima diretta facebook di conte by osho
28.95 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE (INCLUSE PARTI E ACCESSORI)
32.5 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
33.12 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE
33.13 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI MATERIALE MEDICO CHIRURGICO E VETERINARIO, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA
33.12 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE
33.12 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TRATTORI AGRICOLI
L'ENNESIMA DIRETTA FACEBOOK DI GIUSEPPE CONTE
33.12 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER L'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA E LA ZOOTECNIA
33.13 RIPARAZIONE DI APPARATI DI DISTILLAZIONE PER LABORATORI, DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI E DI MACCHINARI PER PULIZIA AD ULTRASUONI PER LABORATORI
33.16 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI
33.17 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO E PER METROPOLITANE (ESCLUSI I LORO MOTORI)
33.2 INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA
33.2 INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI
giuseppe conte in diretta facebook
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
43.21 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
43.22 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE
43.22 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
43.22 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI INTEGRATI E LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
45.3 COMMERCIO DI PARTI E ECCESSORI DI AUTOVEICOLI
45.4 PER LA SOLA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E COMMERCIO DI RELATIVE PARTI E ACCESSORI
46.49 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA
33.2 INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA
33.2 INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
giuseppe conte in diretta facebook 1
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
43.21 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
43.22 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE
43.22 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
43.22 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI INTEGRATI E LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)
45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
45.3 COMMERCIO DI PARTI E ECCESSORI DI AUTOVEICOLI
45.4 PER LA SOLA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E COMMERCIO DI RELATIVE PARTI E ACCESSORI
46.49 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA
Giuseppe Conte pensosissimo durante il vertice virtuale con gli altri leader europei
72 RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO
74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
75 SERVIZI VETERINARI
80.1 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
80.2 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
81.22 ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE
81.29 PULIZIA E LAVAGGIO DI AREE PUBBLICHE, RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO
81.29 ALTRE ATTIVITÀ DI PULIZIA NCA
82.2 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI