SONO PASSATE 18 ORE DALL’ANNUNCIO DI CONTE E ANCORA SIAMO ALLE BOZZE DELL’ELENCO DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE CHE POTRANNO CONTINUARE A LAVORARE – LA LISTA SARÀ ALLEGATA AL DECRETO, CHE DOVREBBE ESSERE PUBBLICATO IN SERATA. E MIGLIAIA DI PERSONE NON SANNO SE DOMATTINA DOVRANNO ANDARE A LAVORARE O MENO – VIDEO + LISTA PROVVISORIA

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Da www.corriere.it

 

conte tg1 conte tg1

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di fronte all’aggravarsi della crisi legata al coronavirus, ha annunciato sabato, in tarda serata, un nuovo decreto che comporterà una nuova stretta sulle attività aperte. Questa è la lista delle categorie produttive che potranno continuare a lavorare. L’elenco sarà allegato al decreto che dovrebbe essere pubblicato nella serata di domenica: solo allora sarà definitivo. Non è ancora chiaro come si dovrà comportare chi produce a monte delle filiere salvaguardate: anche per comprendere questo aspetto bisognerà attendere la pubblicazione del decreto.

 

 

 

 

1          COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

comunicato stampa parlamentare sulle dirette facebook di conte comunicato stampa parlamentare sulle dirette facebook di conte

3          PESCA E ACQUACOLTURA

10        INDUSTRIE ALIMENTARI

11        INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13.96   FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI TESSILI TECNICI ED INDUSTRIALI

13.94   FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI

13.95   FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)

14.12   CONFEZIONI DI CAMICI, DIVISE E ALTRI INDUMENTI DA LAVORO

17        FABBRICAZIONE DI CARTA

18        STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

19        FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

20        FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

21        FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

22.1     FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

22.2     FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

 

 

23.19   FABBRICAZIONE DI VETRERIE PER LABORATORI, PER USO IGIENICO, PER FARMACIA

23.2     FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI

24.42   PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI

26.6     FABBRICAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI (INCLUSE PARTI STACCATE E ACCESSORI)

26.6     FABBRICAZIONE DI ALTRI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTICHE

l'ennesima diretta facebook di conte by osho l'ennesima diretta facebook di conte by osho

28.95   FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE (INCLUSE PARTI E ACCESSORI)

32.5     FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE

33.12   RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE

33.13   RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI MATERIALE MEDICO CHIRURGICO E VETERINARIO, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA

33.12   RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE

33.12   RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TRATTORI AGRICOLI

L'ENNESIMA DIRETTA FACEBOOK DI GIUSEPPE CONTE L'ENNESIMA DIRETTA FACEBOOK DI GIUSEPPE CONTE

33.12   RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER L'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA E LA ZOOTECNIA

33.13   RIPARAZIONE DI APPARATI DI DISTILLAZIONE PER LABORATORI, DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI E DI MACCHINARI PER PULIZIA AD ULTRASUONI PER LABORATORI

33.16   RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI

33.17   RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO E PER METROPOLITANE (ESCLUSI I LORO MOTORI)

 

33.2     INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA

33.2     INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI

giuseppe conte in diretta facebook giuseppe conte in diretta facebook

35        FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

36        RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37        GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38        ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

39        ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

43.21   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

43.22   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

GIUSEPPE CONTE GIUSEPPE CONTE

43.22   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)

43.22   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI INTEGRATI E LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)

45.2     MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

45.3     COMMERCIO DI PARTI E ECCESSORI DI AUTOVEICOLI

45.4     PER LA SOLA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E COMMERCIO DI RELATIVE PARTI E ACCESSORI

46.49   COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA

 

33.2     INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI PER DIAGNOSI, DI APPARECCHI E STRUMENTI PER ODONTOIATRIA

33.2     INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI

35        FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

36        RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

giuseppe conte in diretta facebook 1 giuseppe conte in diretta facebook 1

37        GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38        ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

39        ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

43.21   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

43.22   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

43.22   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)

43.22   INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINCENDIO (INCLUSI QUELLI INTEGRATI E LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)

45.2     MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

45.3     COMMERCIO DI PARTI E ECCESSORI DI AUTOVEICOLI

45.4     PER LA SOLA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E COMMERCIO DI RELATIVE PARTI E ACCESSORI

46.49   COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA

 

Giuseppe Conte pensosissimo durante il vertice virtuale con gli altri leader europei Giuseppe Conte pensosissimo durante il vertice virtuale con gli altri leader europei

72        RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO

74.3     TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

75        SERVIZI VETERINARI

80.1     SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

80.2     SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA

81.22   ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE

81.29   PULIZIA E LAVAGGIO DI AREE PUBBLICHE, RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO

81.29   ALTRE ATTIVITÀ DI PULIZIA NCA

82.2     ATTIVITÀ DEI CALL CENTER

84        AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

85        ISTRUZIONE

86        ASSISTENZA SANITARIA

87        SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88        ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

94        ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI

 

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