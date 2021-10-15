2 - ALMENO 7 MORTI NELL'ESPLOSIONE ALLA MOSCHEA DI KANDAHAR
TERRORE IN AFGHANISTAN (E MENO MALE CHE I TALEBANI DOVEVANO PACIFICARE IL PAESE) – C'È STATA UN'ESPLOSIONE IN UNA MOSCHEA SCIITA DI KANDAHAR: IL BILANCIO (PROVVISORIO) È DI 7 MORTI E DIVERSI FERITI - L'ATTACCO SUICIDA E' AVVENUTO DURANTE LA PREGHIERA DEL VENERDÌ, IL GIORNO DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DI FEDELI DURANTE LA SETTIMANA - VIDEO-
2 - ALMENO 7 MORTI NELL'ESPLOSIONE ALLA MOSCHEA DI KANDAHAR
VIDEO – “PERCHE’ DARE SPAZIO A UNA MINORANZA, A UN MINORATO?” - DAGO A ‘STASERA ITALIA’ ASFALTA IL “CAMALLO” DI TRIESTE E SCATENA IL DELIRIO NO GREEN PASS SU TWITTER – “D’AGOSTINO, RIMETTITI LA GONNA E VAI SULLA SALARIA” – DAGO: “IO POSSO ACCETTARE I CORTEI DEI DISOCCUPATI MA QUI SIAMO ARRIVATI A UN PUNTO IN CUI SI FANNO CORTEI NO VAX E NO GREEN PASS IN CUI SI INFILTRANO FORZE EVERSIVE. A ROMA L'INTELLIGENCE HA ADOTTATO UNA LINEA NON INTERVENTISTA PER… - NOI ABBIAMO TRA LE FORZE DELL'ORDINE 40MILA AGENTI NON VACCINATI. E' UNA SORTA DI FOLLIA DI MASSA, È DEMENTE TUTTO QUANTO STA ACCADENDO"
SI SCRIVE SWITCH-OFF, SI LEGGE "REGALO AI PRODUTTORI DI TV" - DAL PROSSIMO GIUGNO CI SARÀ IL PASSAGGIO A UN NUOVO STANDARD DEL DIGITALE TERRESTRE CHE RENDERÀ INUTILIZZABILI LE TV COMPRATE PRIMA DI 5 ANNI FA – IL GOVERNO HA PREDISPOSTO UN BONUS CHE CONSENTE DI RECUPERARE IL 20% DEL COSTO DEL NUOVO APPARATO FINO A UN MASSIMO DI 100 EURO, MA ATTENZIONE: NON TUTTI I TELEVISORI SONO CONSIGLIATI. ALCUNI PIU' DI ALTRI...
BLA BLA BLATTER - “IL QATAR HA PAGATO TANGENTI PER OSPITARE I MONDIALI? TUTTO È POSSIBILE” - L’EX PRESIDENTE FIFA TORNA A PARLARE DELLO SCANDALO CHE LO HA COINVOLTO IN UN DOCUMENTARIO SU 'DISCOVERY+' TRA RETICENZE E SOLITE ACCUSE: “PLATINI VOTÒ PER IL QATAR PERCHÉ GLIELO CHIESE SARKOZY – INFANTINO? SONO IN PACE CON ME STESSO MA NON CON IL MIO SUCCESSORE ALLA GUIDA DELLA FIFA. SI È RIVOLTATO CONTRO DI ME, È STATO INGIUSTO”
CAFONALINO - CHE CI FACEVA PATTI SMITH ALLA CORTE DI GIOVANNI CACCAMO? LA ROCKER AMERICANA IRROMPE AL MUSEO DI VIA GUIDO RENI A ROMA PER PRESENTARE "PAROLA", IL NUOVO ALBUM DELL'AUTORE ITALIANO - A FARE GLI ONORI DI CASA, LA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MAXXI GIOVANNA MELANDRI, POI TUTTI AL RISTORANTE GOURMET: TRA GLI OSPITI SIMONE CRISTICCHI, CAROLINA DI DOMENICO, SERENA AUTIERI, LORELLA CUCCARINI, SERENA BORTONE, LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 2.668 NUOVI CASI E 40 DECESSI, CON 324.614 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,8% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 86,8 MILIONI, CON PIÙ DI 43,5 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (80,63% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – LA FONDAZIONE GIMBE: “TUTTI GLI INDICATORI DELL’EPIDEMIA SONO IN CALO” – I CASI E MORTI REGIONE PER REGIONE…