TERRORE IN AFGHANISTAN (E MENO MALE CHE I TALEBANI DOVEVANO PACIFICARE IL PAESE) – C'È STATA UN'ESPLOSIONE IN UNA MOSCHEA SCIITA DI KANDAHAR: IL BILANCIO (PROVVISORIO) È DI 7 MORTI E DIVERSI FERITI - L'ATTACCO SUICIDA E' AVVENUTO DURANTE LA PREGHIERA DEL VENERDÌ, IL GIORNO DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DI FEDELI DURANTE LA SETTIMANA - VIDEO

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1 - AFGHANISTAN: ESPLOSIONE IN UNA MOSCHEA SCIITA A KANDAHAR

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(ANSA-AFP) - KANDAHAR, 15 OTT - Un'esplosione si è verificata in una moschea sciita di Kandahar in Afghanistan, la culla dei talebani. Lo testimonia un giornalista della France Presse sul posto.
 
L'esplosione nella moschea nel centro della città è avvenuta durante la preghiera del venerdì, il giorno di massima concentrazione di fedeli durante la settimana.
 

2 - ALMENO 7 MORTI NELL'ESPLOSIONE ALLA MOSCHEA DI KANDAHAR

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Si contano almeno 7 morti a Kandahar, in Afghanistan, in seguito all'esplosione che ha colpito una moschea sciita nel centro della città durante la preghiera del venerdì. Lo hanno riferito fonti mediche in un primo bilancio. Testimoni oculari citati da Tolo News parlano di "un alto numero di vittime".

 

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