TWEET-FLASH! PAOLO MADRON: “LATERZA E BOERI FESTEGGIANO. LA TORINO DEI POTERI FORTI SI PIEGA E SI SPEZZA. IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA SI FARÀ NELLE STESSE DATE DI QUELLO DI TRENTO…”

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IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA IN CHIARO COSA VEDIAMO? VI DICO SUBITO CHE CIELO PRESENTA UN ALTRO DEI CAPOLAVORI EROTICI DI TINTO BRASS, “MONELLA” CON UNA SCATENATA E SUPERSEXY ANNA AMMIRATI NEL RUOLO DI MONA-MONELLA CHE GIRA NEL POLESINE IN BICI CON MUTANDE IMPERCETTIBILI - ALTERNATIVE? LA PRIMA È IL PRIMO JAMES BOND CON DANIEL CRAIG, “CASINO ROYALE”. SU CINE 34 CI SAREBBE UN VECCHIO SPAGHETTI WESTERN CON GIULIANO GEMMA, “WANTED”. MOLTO INTERESSANTE IL VECCHIO FILM DI ANTON GIULIO MAJANO “LA DOMENICA DELLA BUONA GENTE” E… VIDEO

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“CI HANNO FERMATO QUANDO HANNO CAPITO CHE STAVAMO PER ARRIVARE AI PIANI ALTI” – ANTONIO DI PIETRO SI INCAZZA NEL TRENTENNALE DI MANI PULITE: “PRIMA DI ANDARMENE VORREI METTERE TUTTO IN RETE AFFINCHÉ QUALCUNO UN GIORNO POSSA LEGGERE QUELLA DIVERSA VERITÀ RISPETTO A QUELLO CHE È STATO RACCONTATO. SONO UNA VERGOGNA PER IL PAESE I LADRI, I CORROTTI, GLI EVASORI FISCALI, I MAFIOSI O CHI, COME ME, LI HA SCOPERTI CON L'INCHIESTA MANI PULITE? IL PAESE ERA MALATO DI CORRUZIONE ENDEMICA…”

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