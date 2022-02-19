Laterza e Boeri festeggiano. La Torino dei poteri forti si piega e si spezza. Il festival internazionale dell’economia si farà nelle stesse date di quello di Trento.— paolomadron (@paolomadron) February 19, 2022
TWEET-FLASH! PAOLO MADRON: “LATERZA E BOERI FESTEGGIANO. LA TORINO DEI POTERI FORTI SI PIEGA E SI SPEZZA. IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA SI FARÀ NELLE STESSE DATE DI QUELLO DI TRENTO…”-
Laterza e Boeri festeggiano. La Torino dei poteri forti si piega e si spezza. Il festival internazionale dell’economia si farà nelle stesse date di quello di Trento.— paolomadron (@paolomadron) February 19, 2022
IL DIVANO DEI GIUSTI - E STASERA IN CHIARO COSA VEDIAMO? VI DICO SUBITO CHE CIELO PRESENTA UN ALTRO DEI CAPOLAVORI EROTICI DI TINTO BRASS, “MONELLA” CON UNA SCATENATA E SUPERSEXY ANNA AMMIRATI NEL RUOLO DI MONA-MONELLA CHE GIRA NEL POLESINE IN BICI CON MUTANDE IMPERCETTIBILI - ALTERNATIVE? LA PRIMA È IL PRIMO JAMES BOND CON DANIEL CRAIG, “CASINO ROYALE”. SU CINE 34 CI SAREBBE UN VECCHIO SPAGHETTI WESTERN CON GIULIANO GEMMA, “WANTED”. MOLTO INTERESSANTE IL VECCHIO FILM DI ANTON GIULIO MAJANO “LA DOMENICA DELLA BUONA GENTE” E… VIDEO
“CI HANNO FERMATO QUANDO HANNO CAPITO CHE STAVAMO PER ARRIVARE AI PIANI ALTI” – ANTONIO DI PIETRO SI INCAZZA NEL TRENTENNALE DI MANI PULITE: “PRIMA DI ANDARMENE VORREI METTERE TUTTO IN RETE AFFINCHÉ QUALCUNO UN GIORNO POSSA LEGGERE QUELLA DIVERSA VERITÀ RISPETTO A QUELLO CHE È STATO RACCONTATO. SONO UNA VERGOGNA PER IL PAESE I LADRI, I CORROTTI, GLI EVASORI FISCALI, I MAFIOSI O CHI, COME ME, LI HA SCOPERTI CON L'INCHIESTA MANI PULITE? IL PAESE ERA MALATO DI CORRUZIONE ENDEMICA…”
KKR HA PERSO LA PAZIENZA – DOPO CHE NON È MAI ARRIVATA RISPOSTA ALLA LETTERA DEGLI AMERICANI E L'OPA È RIMASTA LETTERA MORTA, IL FONDO È PRONTO AD ALZARE LA POSTA: NON AVREBBE INTENZIONE DI FAR CONFLUIRE FIBERCOP, DI CUI È AZIONISTA AL 37.5%, NELLA NUOVA NETCO - UN MODO PER RESTARE IN GIOCO DOPO CHE IL SILENZIO HA FATTO INTUIRE CHE NON C’È TRIPPA PER GATTI…
LA “DEA” PARLA AMERICANO – L'ATALANTA HA UFFICIALIZZATO "LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI PARTNERSHIP" TRA LA FAMIGLIA PERCASSI E UN GRUPPO DI INVESTITORI CAPITANATI DAL BUSINESSMAN STEPHEN PAGLIUCA, MANAGING PARTNER E CO-OWNER DEI BOSTON CELTICS - PAGLIUCA E SOCI ENTRANO IN SOCIETÀ ACQUISENDO, PER UNA CIFRA SUPERIORE AI 400 MILIONI IL 55% DELLA DEA SRL, LA SUB-HOLDING DELLA FAMIGLIA PERCASSI DETENTRICE DI CIRCA L'86% DEL CAPITALE SOCIALE DEL CLUB…
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
“SIAMO GIÀ NELLA NORMALITÀ, MA DOVREMO PAGARE UN PREZZO” - L’INFETTIVOLOGO MASSIMO ANDREONI, È OTTIMISTA MA AVVERTE: “CI SARANNO ALTRI MORTI E TANTI PAZIENTI CHE SOFFRIRANNO GLI STRASCHICHI. IL VIRUS RESTA MOLTO INSIDIOSO ANCHE SE SI CHIAMA OMICRON” - “IL GREEN PASS AGLI INIZI È STATO UTILISSIMO. ADESSO, CON L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE SOPRA I 50 ANNI, HA PERSO SIGNIFICATO…”