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VIDEO-FLASH! GLI ASSURDI SCHERZI DEL DESTINO: IN GRAN BRETAGNA UNA DONNA INVESTE UN 61ENNE SULLE STRISCE PEDONALI E SI DÀ ALLA FUGA. SOLO DOPO SCOPRE DI AVER MESSO SOTTO IL SUOCERO! – LA 29ENNE STAVA USANDO IL CELLULARE: L’UOMO È FINITO IN OSPEDALE PER 11 GIORNI E LEI È STATA CONDANNATA A 18 MESI DI CARCERE…-
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MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
BUONE NOTIZIE PER I QUATTROCCHI: PORTARE GLI OCCHIALI POTREBBE FORNIRE UNA PROTEZIONE IN PIÙ CONTRO IL CORONAVIRUS – I RICERCATORI CINESI IPOTIZZANO CHE IL MOTIVO PER CUI LE LENTI POTREBBERO RIDURRE IL RISCHIO DI COVID-19 STA NEL FATTO CHE LE PERSONE CHE LE INDOSSANO SI TOCCANO MENO GLI OCCHI – NON SOLO: GLI OCCHIALI POTREBBERO FORNIRE UNA PROTEZIONE PARZIALE CHE RIDUCE LA QUANTITÀ DI VIRUS IN UN MODO SIMILE A…