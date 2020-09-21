VIDEO-FLASH! GLI ASSURDI SCHERZI DEL DESTINO: IN GRAN BRETAGNA UNA DONNA INVESTE UN 61ENNE SULLE STRISCE PEDONALI E SI DÀ ALLA FUGA. SOLO DOPO SCOPRE DI AVER MESSO SOTTO IL SUOCERO! – LA 29ENNE STAVA USANDO IL CELLULARE: L’UOMO È FINITO IN OSPEDALE PER 11 GIORNI E LEI È STATA CONDANNATA A 18 MESI DI CARCERE…

-

Condividi questo articolo

 

donna investe il suocero 4 donna investe il suocero 4 donna investe il suocero 2 donna investe il suocero 2 donna investe il suocero 1 donna investe il suocero 1 donna investe il suocero 3 donna investe il suocero 3 donna investe il suocero 5 donna investe il suocero 5

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute