Alla frontiera tra Russia e Finlandia 35 km di coda. https://t.co/XG5YUPYwLZ— David Carretta (@davcarretta) September 21, 2022
VIDEO FLASH - DAVID CARRETTA SU TWITTER: "ALLA FRONTIERA TRA RUSSIA E FINLANDIA 35 CHILOMETRI DI CODA" - I RUSSI STANNO PROVANDO A SCAPPARE IN TUTTI I MODI DOPO CHE PUTIN HA ANNUNCIATO LA MOBILITAZIONE DEI RISERVISTI...-
Alla frontiera tra Russia e Finlandia 35 km di coda. https://t.co/XG5YUPYwLZ— David Carretta (@davcarretta) September 21, 2022
CAFONALINO NO MATANO, NO PARTY! – PER FESTEGGIARE I SUOI PRIMI 50 ANNI ALBERTO MATANO IN CAMICIA NERA (HA FIUTATO L'ARIA POLITICA...) E PETTO VILLOSO IN BELLA VISTA, CON AL FIANCO IL NEO-SPOSO RICCARDO MANNINO E UNA SBACIUCCHIANTE “ZIA” MARA, HA RADUNATO AL JACKIE O’ TROMBONI E TROMBATI RAI, ATTORI, CANTANTI E SVIPPATI – A SCALDARE L'ATMOSFERA CI HANNO PENSATO LE SEMPRE FRIZZANTI STEFANIA ORLANDO E NANCY BRILLI, LA BOMBASTICA ANDREA DELOGU CON IL FIDANZATINO E UN’ALBA PARIETTI IN TIRO...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ORA SONO I CINESI A SCHIFARCI – DOPO CHE VENERDÌ È STATO SEGNALATO IN CINA IL PRIMO CASO DI INFEZIONE DA VAIOLO DELLE SCIMMIE, IL CAPO EPIDEMIOLOGO CINESE WU ZUNYOU SUI SOCIAL HA CONSIGLIATO DI EVITARE “IL CONTATTO DIRETTO PELLE A PELLE CON GLI STRANIERI” – IL POST HA SCATENATO FEROCI POLEMICHE E IL MEDICO È STATO ACCUSATO DI RAZZISMO...