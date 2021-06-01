VIDEO-FLASH! - “E MANNALO AFFANCULO, IO C’HO PURE PAURA” – NELLE ACQUE DI SANTA MARINELLA VIENE AVVISTATO UNO SQUALO! SALVO SOTTILE SCODELLA IL VIDEO SU INSTAGRAM: “IL COMMENTO DELLA SIGNORA SOTTO VALE TUTTO IL VIDEO. SEMBRA UN FILM DI VERDONE” - VIDEO

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DAGOFLASH

 

Avvistato uno squalo nelle acque di Santa Marinella, sul litorale laziale. Il giornalista Salvo Sottile ha ripubblicato il video su Instagram e commenta: “Il commento della signora sotto vale tutto il video. Sembra un film di Verdone”

 

 

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SONDRIO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE - IL CONSIGLIO DI STATO RIMUOVE L’ULTIMO OSTACOLO AL RISIKO BANCARIO E IMPONE ALLA POPOLARE DI SONDRIO DI DIVENTARE UNA SPA. COSÌ L’ISTITUTO DIVENTA PREDA DEL MERCATO, CON UNIPOL CHE CI HA GIÀ MESSO UN’IPOTECA: CIMBRI VUOLE AGGREGARLA A BPER E COSTITUIRE IL “TERZO POLO BANCARIO”, MAGARI COINVOLGENDO ANCHE CARIGE – IL MONITO DI VISCO: IL MODELLO DELLA PICCOLA BANCA NON REGGE PIÙ, “È URGENTE” RIVEDERLO E SERVONO AGGREGAZIONI “PER SOSTENERE LA REDDITIVITÀ”

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PIRLO SÌ, MA FINO A UN CERTO PUNTO - A DIFENDERE L'ALLENATORE DELLA JUVENTUS CACCIATO E SBEFFEGGIATO CI PENSA LA FIDANZATA VALENTINA BALDINI SUI SOCIAL - LA "WAG" SE L'È PRESA CON BERNARDESCHI: "PARLI DOPO UN GOL AL SAN MARINO. GENIO INCOMPRESO" - PRIMA AVEVA SPUTATO VELENO SU ALLEGRI E AGNELLI: "SE ANCHE IL MIO COMPAGNO TORNERÀ ALLA JUVE? NON CREDO, LUI HA UNA DIGNITÀ BEN RADICATA" (MA COME MAI POI HA CANCELLATO LA STORY E CAMBIATO NOME E FOTO DEL PROFILO? IL "MAESTRO" NON HA GRADITO?) 

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