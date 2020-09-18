VIDEO-FLASH! L'AGGHIACCIANTE RACCONTO DI MARCO ROMAGNOLI, L’AMICO CHE ERA CON WILLY LA NOTTE IN CUI È STATO UCCISO DAI FRATELLI BIANCHI: “RESPIRAVA ANCORA, MA AFFANNOSAMENTE. NON RIESCO ANCORA A CREDERE A QUELLO CHE È SUCCESSO QUELLA SERA. RICORDO CHE IO E WILLY ERAVAMO SPAVENTATI. ERA UNA SERA DIVERSA DALLE ALTRE, GIÀ SI CAPIVA…”

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LA ROMA TREMA, LO STADIO ORA E’ UN MIRAGGIO – IL PD SI SFILA, IL PROGETTO DEL NUOVO IMPIANTO A TOR DI VALLE SEMPRE PIU’ IN BILICO, LA RAGGI: “I DEM NON VOGLIONO LO STADIO. VIA LIBERA ENTRO NATALE” - IL CLUB GIALLOROSSO SI ASPETTAVA IN QUESTO MESE IL VIA ALL’ITER CHE DOVREBBE PORTARE ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E DELLA CONVENZIONE URBANISTICA – LA SINDACA E’ ALLE PRESE CON UN MOVIMENTO SPACCATO E CON UN PD CHE PARTE DA UNA “POSIZIONE DI FORTE CONTRARIETA’”

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