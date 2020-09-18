VIDEO-FLASH! L'AGGHIACCIANTE RACCONTO DI MARCO ROMAGNOLI, L’AMICO CHE ERA CON WILLY LA NOTTE IN CUI È STATO UCCISO DAI FRATELLI BIANCHI: “RESPIRAVA ANCORA, MA AFFANNOSAMENTE. NON RIESCO ANCORA A CREDERE A QUELLO CHE È SUCCESSO QUELLA SERA. RICORDO CHE IO E WILLY ERAVAMO SPAVENTATI. ERA UNA SERA DIVERSA DALLE ALTRE, GIÀ SI CAPIVA…”-
“LA MASCHERINA TE LA DEVI METTERE NEL CERVELLO; "IO ME LA METTO ANCHE NEL SEDERE, MA CON LA VITA NON C'È DA SCHERZARE". BOTTE DA ORBI TRA SGARBI E DAGO A “STASERA ITALIA” – IL CRITICO: “STAI SCHERZANDO TU, PICCOLO TERRORISTA” – E ANCORA DAGO: "NON SEI UN VIROLOGO, VAI A BERGAMO A DIRE QUELLE COSE…” – LA SBROCCATA FINALE DI SGARBI-VIDEO
FRANCESCHINI IL CENSORE - FABIO ISMAN (''IL MESSAGGERO'') SCRIVE UN ARTICOLO IN MEMORIA DEL MAGISTRATO PAOLO FERRI PER UNA RIVISTA DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI. PECCATO CHE I SOLERTI FUNZIONARI INIZINO A PICCONARE IL TESTO FINO A CASSARLO DEL TUTTO: ''UN DICASTERO CHE HA PAURA ANCHE DELLA PROPRIA OMBRA. E CHE RITIENE DI POTER CANCELLARE LE PAROLE DI UN GIORNALISTA CUI AVEVA CHIESTO UN ARTICOLO, PERALTRO GRATIS''
CASSA DISINTEGRAZIONE - 160MILA FAMIGLIE IN ATTESA A ROMA: PER 45MILA LAVORATORI ROMANI LA PRATICA NON È ANCORA STATA NEANCHE LAVORATA ALL'INPS ALTRI 115MILA CITTADINI SONO RIMASTI DA APRILE SENZA LE MENSILITÀ DEL SUSSIDIO
TAORMINA PRENDE CASA A COGNE – IL TRIBUNALE DI AOSTA HA DATO IL VIA LIBERA A CARLO TAORMINA PER PROSEGUIRE NEL PIGNORAMENTO DELLA VILLETTA DI COGNE, RESPINGENDO LE RICHIESTE DI ANNAMARIA FRANZONI E DEL MARITO STEFANO LORENZI - LA DONNA DEVE AL SUO EX LEGALE OLTRE 275MILA EURO PER IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONORARI…
LA ROMA TREMA, LO STADIO ORA E’ UN MIRAGGIO – IL PD SI SFILA, IL PROGETTO DEL NUOVO IMPIANTO A TOR DI VALLE SEMPRE PIU’ IN BILICO, LA RAGGI: “I DEM NON VOGLIONO LO STADIO. VIA LIBERA ENTRO NATALE” - IL CLUB GIALLOROSSO SI ASPETTAVA IN QUESTO MESE IL VIA ALL’ITER CHE DOVREBBE PORTARE ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E DELLA CONVENZIONE URBANISTICA – LA SINDACA E’ ALLE PRESE CON UN MOVIMENTO SPACCATO E CON UN PD CHE PARTE DA UNA “POSIZIONE DI FORTE CONTRARIETA’”
I PRIMI CAFONAL DEL DOPO-LOCKDOWN - SOLO MORRICONE E LA BACCHETTA DI PAPPANO POTEVANO RADUNARE UN SIMILE PARTERRE DI POTENTONI E POTENTUCCI: ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER IL TRIBUTO AL GRANDE COMPOSITORE HANNO SFIDATO LA PAURA DEL VIRUS ALESSANDRO PROFUMO E GIANNI LETTA, GUBITOSI E VESPA, MAINETTI E MALAGO', STEFANIA SANDRELLI E I CERASI, ASSUMMA E LUCA BERGAMO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
SENZA CONTROLLI RAPIDI, LA SCUOLA SARÀ UN INFERNO - STANNO PER ARRIVARE I TEST SALIVARI, RAPIDI E NON INVASIVI, PER EVITARE CHE A OGNI COLPO DI TOSSE I BAMBINI DEBBANO SOTTOPORSI AL TREMENDO TAMPONE, CHE SI FA IN POCHISSIME STRUTTURE - CLAUDIA ZANELLA, CHE AVEVA SOLLEVATO IL CASINO TRA ISTITUTI, PEDIATRI E OSPEDALI, ESULTA: ''QUESTA È LA SOLUZIONE!''. IL PROBLEMA È CHE MANCA ANCORA L'OK DEL MINISTERO E DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO. TUTTI I DUBBI SUI NUOVI TEST